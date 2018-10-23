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Genç yaşta kalp krizi daha riskli! Genç yaşta kalp krizi belirtilerine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

Uzun süre sigara içen ve son zamanlarda göğsünde ağrı hisseden 37 yaşındaki Hasan Turan Bayburt, rahatsızlığını önemsemeyince ölümün kıyısından döndü. Göğsünde baskı ve ağrı şikayetiyle kaldırıldığı hastaneden kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bayburt'un kriz sırasında kalbi durdu. Doktorlar tarafından tekrar yaşama döndürülen Bayburt'un durumda olanlara uyarılarda bulunan Doç. Dr. Serkan Akdağ, genç yaşta kalp krizi riskinin daha tehlikeli olduğunu söyledi ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Genç yaşta kalp krizi daha riskli! Genç yaşta kalp krizi belirtilerine dikkat

Adana’da yaşayan 37 yaşındaki Hasan Turan Bayburt’un; göğüste baskı, ağrı ve soğuk terleme şikayetleri ile kaldırıldığı Memorial Dicle Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastanede kriz sırasında kalbi duran ve müdahale ile tekrar yaşam döndürülen Bayburt’un %100 oranında tıkalı olan ana damarı, balon ve stent yöntemiyle açıldı. Şuuru kapalı bir şekilde geldiği hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olan Bayburt, “Ölümün kıyısından döndüm ve yeni bir hayata kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

GÖĞÜS AĞRISINI İHMAL ETTİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uzun yıllar sigara kullanan Hasan Turan Bayburt’un, yaklaşık bir yıl önce başlayan göğsünde ağrı şikayetleri giderek arttı ve sonunda iş için geldiği Diyarbakır’da arkadaşlarıyla bir arada bulunduğu bir sırada, soğuk terlemenin de eşlik ettiği şiddetli ağrı ile Memorial Dicle Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada şuuru kapalı olan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bayburt’un, tetkikler sırasında kalbi durdu ve müdahale ile tekrar yaşama döndürüldü. Doç. Dr. Serkan Akdağ tarafından yapılan anjiyo işleminde kalbin ana damarının %100 tıkalı olduğu belirlenen Bayburt’a balon ve stent işlemi uygulanarak, tıkalı olan damarı açıldı.

GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ İLERİ YAŞTAN DAHA TEHLİKELİ

İşlemden sonrası yaşamsal fonksiyonları hızla düzelen ve yoğun bakımda takip altına alınan Bayburt, hastanedeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kalp krizinin, genç hastalarda ileri yaştaki hastalara oranla çok daha olumsuz sonuçları bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Akdağ, “İleri yaştaki hastalarda zamanla oluşan bazı damarlar, genç hastalarda bulunmuyor. Hastamızın aile öyküsünde zaten var olan kalp hastalığının yanı sıra genç yaşlarda başladığı sigaranın da kalp krizi geçirmesinde önemli bir tetikleyici faktör olduğunu belirtmekte fayda var. Hastamızın sigara kullanması ve göğsünde oluşan ağrılara rağmen doktor kontrolünü ihmal etmiş olması, yaşamı için büyük bir risk oluşturmuş. Neyse ki gerekli müdahalenin ardından hastamızı kalp damarındaki sorun tamamen giderilmiş ve vücudunda herhangi kalıcı bir hasar oluşmamış bir şekilde taburcu ettik” diye konuştu.

GENÇLER DE KALBİNİ ÖNEMSEMELİ

Genç hastalarda özellikle göğüs ve mide bölgesindeki ağrıların önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akdağ, “Genç yaşta kalp krizi olarak kendini gösterebilen belirtileri dikkate almamak, telafisi mümkün olmayan sonuçlara götürebilir. Bu nedenle göbek deliği ile alt çene arasındaki herhangi bir bölgede gelişen ağrılarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ayrıca herhangi bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireylerin de, özellikle ailesinde kalp öyküsü bulunanların, yılda bir kez kalp check up’ından geçmesini öneriyoruz. Bu önlemler, oluşabilecek kalp hastalıklarının büyük oranda önüne geçecektir. Sigaranın kalp hastalıkları riskini artırdığı unutulmamalı, sigara hiç kullanılmamalı ya da bırakılmalıdır” açıklaması yaptı.

'YENİDEN DOĞDUM'

Kalp damarı açılarak sağlığına kavuşan Hasan Turan Bayburt da “Sağlığıma kavuşmama vesile olan doktoruma ve ekibine teşekkür ediyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Hayata ikinci kez gelmenin mutluluğu içindeyim” dedi ve ekledi: “Kalp krizinin genç yaşta çok daha tehlikeli olduğunu yaşayarak öğrendim. Bundan sonraki yaşantımı, kontrollerimi aksatmadan ve sigarayı bırakarak geçireceğim.”


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