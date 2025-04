Genç yaşta meme kanserini yendi! Uzmanlar uyardı: '17 yaşında bile hastam var, harekete geçin geç kalmayın' 16 kür kemoterapi gören kadının çarpıcı hikayesi...

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinin başında geliyor. Son yıllarda, daha genç yaşlardaki bireylerde de görülmeye başlanması, erken teşhisin önemini bir kez daha vurguluyor. 34 yaşındaki Cansu Taşkın, meme kanserine karşı verdiği mücadeleyle büyük bir örnek teşkil ediyor. Uygulanan tedavi ile sağlığına kavuşan Taşkın, her yaşta insanı tehdit eden kanserin erken müdahale ile yenilebileceğinin en güzel örneği oldu.

HASTANIN VE TÜMÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE TEDAVİ SÜRECİ BELİRLENDİ

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, “Cansu, elle yaptığı muayenede göğsünde bir kitle olduğunu anlıyor. Bize geldiğinde lokal ileri evre dediğimiz evrede, yani koltuk altındaki bezelerde de tümörü mevcuttu. Kendisiyle yaptığımız değerlendirmede hastalığın özelliklerine, yaşına, genel durumuna tümörün özelliklerine baktık. Ameliyatın zorlu geçebileceğini kendisine ve koltuk altına da işlem gerekeceğini ilettik. Ardından tedavi planlamamızı aşama aşama yaptık.” dedi.

CANLI TÜMÖR HÜCRESİNE RASTLAMADIK

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Doç. Dr. Sakin, “Ameliyat gayet başarılı ve güzel geçti. Ameliyat sonucunda da herhangi bir canlı tümör hücresine rastlanmadı. Buradaki tedavi amacımız hastamızın hem meme dokusundaki hem de koltuk altındaki tümörleri temizlemek ve hastanın koltuk altına yapılacak cerrahi müdahaleye gerek kalmamasını sağlamaktı. İleride oluşabilecek riskleri en aza indirmekti. Cansu tedaviye çok güzel yanıt verdi ve tedavi sonunda canlı tümör hücresine rastlamadık. Ayrıca hastanın koltuk altına geniş cerrahi müdahale ihtiyacına da gerek kalmadı.” diye konuştu.

“17 YAŞINDA MEME KANSERİ HASTAM VAR”

Genetik ve çevresel faktörler, beslenme, sigara ya da hormon kullanım durumuna göre meme kanseri riskinin görülme oranının değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Sakin, “Genetik riski yüksek olan ve yoğun genetik öyküsü olan insanlarda meme kanseri görülme oranı daha fazladır. Tarama programlarına düzenli bir şekilde katılmaları gerekmektedir. 17 yaşında bile meme kanserine yakalanan hastam var. Meme kanserinin görülme oranı bu yaşlara kadar indi. Bu durumun yaşı yoktur. Bir meme tümörü tespit edildiğinde, ne kadar erken evrede tespit edilirse hastamızın sağlığı ve gelecekteki tekrar riski açısından son derece önemlidir.” şeklinde konuştu.

16 KÜR KEMOTERAPİ, 25 SEANS IŞIN TEDAVİSİ

Sol koltuk altımda yavaşça büyüyen bir kitle fark ettiğinde ilk başta hiç ciddiye almadığını söyleyen Cansu Taşkın, “Birkaç gün geçer, büyük ihtimalle bir şey değildir diye düşündüm. Ama kitle büyüdü, ağrılar başladı ve iyice gözle görülür hale geldi. O zaman bir doktor arkadaşıma gösterdim, hemen kontrole gitmemi söyledi. Hızla randevu aldık, ultrason çekildi. Yaklaşık 10 gün içinde meme kanseri teşhis kondu. Önce 16 kür kemoterapi aldım, beş ay süren bir süreçti. Sonra PET çekildi ve tedavi tam yanıt verdi. Başarılı bir ameliyat oldum, ardından 25 seans ışın tedavisi aldım.” dedi.

“KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN”

Başarılı tedavilerin ardından sağlığına kavuştuğunu söyleyen Taşkın, “Şu an gayet iyiyim, çok şükür hiçbir problemim yok. Üç aylık kontrollerime düzenli olarak gidiyorum. Her gün kullandığım ilaçlar ve üç ayda bir yaptırmam gereken iğneler var. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Kanser grip gibi değil. Ne kadar erken fark ederseniz, o kadar şanslısınız. Ben de spor yapan, sağlıklı beslenen bir insandım, böyle bir şey olacağı aklımdan geçmezdi. O kitleyi ilk gördüğümde yağ bezesidir diye düşünüp 3-4 ay erteledim. Bu nedenle kadınlara, özellikle gençlere sesleniyorum. Kendinizi mutlaka düzenli olarak muayene edin, hiçbir durumu görmezden gelmeyin. Sağlık gerçekten her şeyden önce gelir.” şeklinde konuştu.