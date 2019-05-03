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Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) düzenlendiği "3.

Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da başladı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) düzenlendiği "3. Genç Yazarlar Kurultayı" Yalova’da başladı.
Türkiye’nin 14 şehrinden 30 yaş altı 30 yazarın iştirakiyle Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki Harb-İş Sosyal Tesisleri’nde başlayan kurultay ilgi gördü. Kurultayın açılış konuşmasını yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 40 yıllık bir geçmişe sahip olan TYB’nin önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, “40 yıllık bu hikayede Türkiye Yazarlar Birliği hem ülkemiz içinde, hem ülkemiz dışında, gönül, kültür coğrafyalarımızda çok önemli faaliyetlere imza atmıştır. Burada bunları uzun uzun sayacak değilim, ama şunu da ifade etmek isterim ki, TYB özelikle kültür, fikir, sanat hayatımız adına ülkemiz için hep öncü bir kuruluş olmuştur. Türkiye’nin şiir şölenleri, ahlak şuraları, şehir tarihi yazarları, tarihi roman kongreleri yani sayabileceğimiz, geleneksel hale gelmiş onlarca programlarımız var ki artık bunlar marka değeri haline gelmiştir. Bunlar arasında çok önemsediğimiz, artık 40 yıllık tecrübeyi, yeni kuşaklarla arkadan gelen nesillerle irtibatı da sürdürme adına ve Türkiye’de belki de ilk olan ve bir geleneğe dönüşen, bir marka değere dönüşen Genç Yazarlar Kurultayı’mız bunlardan bir tanesidir” diye konuştu.
TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan da, ünlü yazarlarla genç yazarların buluştuğu faaliyetin bu yıl 3’üncüsünün gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
“3 defadır bunu yapıyoruz, inşallah bundan sonraki yıllarda da bu faaliyet devam eder. Buradaki listeye baktım. 17 ile 30 yaş arasında 30 arkadaşımızın ismi var. Gençlik ölçüsü olarak yazarlığı alıyorum. Yani yazmak insanı gençleştirir. Yazmak hem geçmişten gelen birikimin yansımadır, hem de geleceğe bir mesajdır.”
Merve Karatepe, genç yazarlar adına açılış konuşmasını yaptı. Genç yazarların eserlerinden oluşan kitap sergisi ve şiir dinletisi gibi de yapılacak kurultay 5 Mayısta sona erecek.

Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da başladı

Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da başladı

Genç Yazarlar Kurultayı Yalova’da başladı

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