Gence'de bulunan CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Çok sayıda binanın yıkıldığı Gence'de 10 dan fazla ölü, 40'dan fazla da yaralı olduğu bildirildi. Sıcağı sıcağına olay yerine giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında yaşananları aktarırken sakinliğini koruyamadı.

Enkaz altından cansız bedenlerin ve yaralıların çıkarıldığı sırada Öztürk, "Bir kadını çıkardılar. Üzücü bir haber vereceğim. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki... Her yanı kan içindeydi." sözleri sonrası gözleri doldu.

Bir kadın askerle konuşan Öztürk, "Beni çok etkileyen bir olay oldu burada. bir kadın asker Azerbaycan askeri gözyaşlarını tutamadı. Kadın asker, "Sizi her şeyi görüyorsunuz, küçük çocukları görüyordunuz. Bunların günahı neydi" dedi.

