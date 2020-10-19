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Gence’de halk yaralarını sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırıları sonrası halk yaralarını sarmaya çalışıyor.Ermenistan’ın Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırı sonrası vatandaşlar yaralarını sarıyor.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırıları sonrası halk yaralarını sarmaya çalışıyor.
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırı sonrası vatandaşlar yaralarını sarıyor. Füzeli saldırıda patlamanın etkisiyle civarda bulunan evlerin çoğu enkaza döndü, bazıları ise ciddi hasar aldı.
Bazı siviller ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Saldırı sorasında şans eseri evde olmadıklarını belirten Nizamgül Aliyeva, ”Olaylarla ilgili iki küçük çocuğumu yanıma alıp gitmiştim. Saat 1’de bulunduğumuz bölgeye füze düştüğünü duydum. Evimiz darmadağın olmuş. Komşularımızın çoğu hayatını kaybetti. Hayatımızın en ağır, en zor günlerini yaşıyoruz. Ermenileri lanetliyorum. Ermenilerin bizim ordumuza, devletimize gücü yetmediği için bizim evlatlarımızla intikamlarını alıyorlar. Galip geleceğimize inanıyoruz. Devletimiz evlerimizi yeniden yapacak ama kaybettiğimiz kişileri geri getiremeyeceğiz” diye konuştu.
Gence saldırısı
17 Ekim’de Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 20’den fazla ev yıkıldı, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.
Saldırıda hayatını kaybedenler arasında biri 10 aylık, diğeri 1 yaşında 2 kız çocuğu da bulunuyordu.

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