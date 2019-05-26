Gence'deki İmamzade Türbesi'nde iftar etkinlikleri

GENCE (AA) - Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki İmamzade Türbesi'nde ramazan dolayısıyla iftar etkinlikleri düzenleniyor.

On İki İmamlar'ın beşincisi Muhammed el-Bakır'ın oğlu İbrahim'in defnedildiğine inanılan türbenin külliyesinde farklı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç sahipleri için iftar sofrası açıyor.

İftar sofralarından birini bir süre önce Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Bakü Koordinatörlüğü ve Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği üstlendi.

İftara, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Kafkas Müslümanları İdaresi Batı Bölgesi Sorumlusu Hacı Tahir Abbasov, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş ile yaklaşık 300 şehit yakını ve dar gelirliler katıldı.

İftar programı sonrasında yapılan konuşmalarda, İmamzade Türbesi gibi Azerbaycan halkı için dini hassasiyet içeren bir mekanda Türk kurumlarınca düzenlenen organizasyonun Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekişmesine vesile olacağı ifade edildi.

İmamzade Türbesi'nde dün de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Fonu tarafından iftar programı düzenlenmişti.

