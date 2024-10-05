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Gençler arasında yaygınlaşan tehlike! Güzelleşmek uğruna yapılıyor ama kanser riskini artırıyor

05.10.2024 07:38
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Deri kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri haline geldiğini belirten Dermatolog Dr. Handan Erol Mart, özellikle gençler arasında yaygınlaşan solaryum kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Mart, "Solaryum, deri kanseri açısından ciddi risk taşır ve dermatologlar olarak kesinlikle solaryuma girilmesini önermiyoruz. Hatta bazı ülkelerde solaryum cihazlarının kullanımı tamamen yasaklanmıştır" dedi.

Gençler arasında yaygınlaşan tehlike! Güzelleşmek uğruna yapılıyor ama kanser riskini artırıyor

Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Handan Erol Mart, deri kanserinin son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekerek, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.

Deri kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu kaydeden Dr. Mart, “Özellikle yüz, boyun ve eller gibi ultraviyole (UV) ışınlarına yoğun maruz kalan bölgelerde sık görülmekle birlikte, vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde bile ortaya çıkabilir. Deri kanserinin en yaygın türleri bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve melanomdur. Melanom, diğer iki türe kıyasla daha nadir görülse de erken teşhis edilmezse vücuda yayılabilir ve ölümcül olabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşır" diye konuştu.

AÇIK TENLİLER VE SARI SAÇLILAR DİKKAT

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Risk gruplarına özel uyarılarda da bulunan Dr. Mart, “Özellikle açık tenli, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü, çillenmeye yatkın kişiler, çocukluk döneminde su toplayacak şekilde güneş yanığı geçirenler ve ailede deri kanseri öyküsü olan kişiler, risk grubunda yer almaktadır. Riskli grupta yer alan kişilerin yılda en az bir kez bilgisayarlı dermatoskopi ile tarama yaptırmaları önem taşıyor. Ayrıca, 50'nin üzerinde 'beni' olanlar veya kollarında 20'nin üzerinde 'ben' bulunanlar da melanom açısından risk taşıyor.

GÜN IŞIĞI GÜNEŞ

Solaryum, deri kanseri açısından ciddi risk taşır ve dermatologlar olarak kesinlikle solaryuma girilmesini önermiyoruz. Hatta bazı ülkelerde solaryum cihazlarının kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Güneşin yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkılmamalı. Eğer bu saatlerde deniz veya havuz gibi açık alanlara girilecekse, mutlaka güçlü koruma önlemleri alınmalı” dedi.

‘KOYU RENKLİ KIYAFETLERİ TERCİH EDİN’

güneş kremi sürmek

Güneş koruyucu kremlerin hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlaması gerektiğini kaydeden Dr. Mart, şunları söyledi:

“Kremler dışarı çıkmadan 20-25 dakika önce kalın bir tabaka halinde sürülmeli ve etkinliği kaybetmemesi için gün içinde tekrar uygulanmalıdır. Ayrıca geniş şapka ve koyu renkli kıyafetler tercih edilmeli, özellikle risk grubundaki hastalarda UV korumalı kıyafetler kullanılmalıdır. Melanomun erken teşhisi hayat kurtarıcıdır. Renk ve şekil asimetrisi gösteren, düzensiz sınırlı, renk değişimi sergileyen, 5 mm’den büyük çaplı, hızlı büyüyen veya kabarıklaşan lezyonlar melanom için şüphe uyandırır. Kendi kendinizi düzenli olarak muayene etmek ve şüpheli oluşumları fark ettiğinizde zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurmak çok önemli.”

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kanser solaryum
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