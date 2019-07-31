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Gençler Malatya'da "çay" içecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinliğe 7 bölgeden katılım olacak - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağı etkinliğe, partinin genel başkan yardımcıları da gelecek

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinliğe 7 bölgeden katılım olacak.

Çalık'ın sosyal medyada "Burası neresi?" notuyla Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nin fotoğrafını paylaşmasının ardından gelen doğru cevaplar üzerine çay davetleri yapıldı.

Kent dışında yaşayan diğer partili gençlerin kente gelmek istediğini belirtmesi üzerine etkinlik büyük bir organizasyona dönüşürken, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da buluşmaya geleceğini belirtti.

Öznur Çalık, konuyla ilgili partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yarın 20'ye yakın AK Partili milletvekilinin gençlerle buluşacağını söyledi.

Gençlerin sosyal medyada "biz kankamızı istiyoruz" paylaşımlarında bulunduğunu anımsatan Çalık, "Gençlerin kankası, Türkiye'nin imarında çok önemli rol almış, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı vefa ve hizmet adamı, partimizin kurucusu TBMM Başkanlığı yapmış, Binali Yıldırım 'Malatyalı gençler davet eder de gelmez miyim' dedi. Gençleri kırmadı." şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise gençlerle bir araya gelmenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Böyle bir buluşmaya Binali Yıldırım'ın katılmasının gençler için bir fırsat olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Malatya'nın sosyal medyada gündem olacağına inanıyorum. İl dışından gelen gençlere Malatya'nın kayısısının, yemeklerinin tanıtılması için bir fırsat. Gençlerle buluşmada gündem serbest, gençler nasıl soru sormak istiyorlarsa, içlerinden geldiği gibi sorarak, istediklerini öğrenecekler. Birbirinden değerli siyasetçi arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız var. Dolayısıyla gençler bir çok şeyi rahatlıkla sorup öğrenecekler." diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Çakır da gençlerin konuştuğu, önerilerini paylaşacakları bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Milletvekilli Hakan Kahtalı ise etkinliğe katılacaklara teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Çiğdem Karaaslan ve milletvekillerinin katılacağını bildirdi.

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AK Parti Ankara İl Başkanlığı binali yıldırım Malatya

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