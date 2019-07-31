Gençlerin sosyal medyada "biz kankamızı istiyoruz" paylaşımlarında bulunduğunu anımsatan Çalık, "Gençlerin kankası, Türkiye'nin imarında çok önemli rol almış, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı vefa ve hizmet adamı, partimizin kurucusu TBMM Başkanlığı yapmış, Binali Yıldırım 'Malatyalı gençler davet eder de gelmez miyim' dedi. Gençleri kırmadı." şeklinde konuştu.

Kent dışında yaşayan diğer partili gençlerin kente gelmek istediğini belirtmesi üzerine etkinlik büyük bir organizasyona dönüşürken, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da buluşmaya geleceğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise gençlerle bir araya gelmenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Böyle bir buluşmaya Binali Yıldırım'ın katılmasının gençler için bir fırsat olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Malatya'nın sosyal medyada gündem olacağına inanıyorum. İl dışından gelen gençlere Malatya'nın kayısısının, yemeklerinin tanıtılması için bir fırsat. Gençlerle buluşmada gündem serbest, gençler nasıl soru sormak istiyorlarsa, içlerinden geldiği gibi sorarak, istediklerini öğrenecekler. Birbirinden değerli siyasetçi arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız var. Dolayısıyla gençler bir çok şeyi rahatlıkla sorup öğrenecekler." diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Çakır da gençlerin konuştuğu, önerilerini paylaşacakları bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Milletvekilli Hakan Kahtalı ise etkinliğe katılacaklara teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Çiğdem Karaaslan ve milletvekillerinin katılacağını bildirdi.

