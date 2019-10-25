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"Gençler sporla terör ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Erzurum'un Tekman ilçesinde yapımı tamamlanarak açılışı yapılan spor salonu, köy çocuklarının şampiyonluklara uzanma umudu olacak - Vali Okay Memiş: - "Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum'un Tekman ilçesinde yaptırılan spor salonunun açılışı yapıldı. Spor salonu, ekipman ve olanaklarıyla köy çocuklarının şampiyonluklara uzanma umudu olacak.

Vali Okay Memiş, ilçe girişinde yapılan salonun açılışında yaptığı konuşmada, spor ile gençlerin hayatlarının değişeceğine inandıklarını söyledi. Daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla önemli adımların atıldığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl kapalı spor salonu olmayan ilçelerimizin bu eksikliklerini gidereceğiz. Böylelikle kapalı spor salonu olmayan ilçe kalmayacak. Bundan sonra okul ihale ederken de kapalı spor salonu ile birlikte ihale edeceğiz ve salonlarımızı sürekli kullanacağız. Sadece öğrenciler değil bütün vatandaşlarımıza kullandıracağız salonlarımızı. Biz gençlerimizi bilimle fenle teknolojiyle ve sporla yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız. Onların mutlu olmasını istiyoruz ve her türlü desteği onlara sağlayacağız. Bu yönde fedakar öğretmenlerimizle birlikte onlara çok iyi eğitim vereceğiz."

- "Eskiden dağda, bayırda çalışıyorduk, şimdi salonda hazırlanacağız"

Atletizm antrenörü Mustafa Esen de kış aylarında spor yaparken zorlandıklarını ve salonlar sayesinde olimpiyatlara daha iyi hazırlanacaklarını anlattı.

Bugüne kadar 9'u milli olmak üzere 70 sporcu yetiştirdiklerini aktaran Esen, "Bütün köylerimize yaklaşık 72 köyümüze ulaşıp en yetenekli öğrencilerimize ulaşıp, onları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Önceden dağda bayırda olimpiyatlara hazırlanıyorduk, şimdi salonda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açılan salonlar sayesinde olimpiyatlarda daha başarılı olacağız." diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Memiş, sporcularla voleybol oynadı.

Açılışa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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