"Gençler sporla terör ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum'un Tekman ilçesinde yaptırılan spor salonunun açılışı yapıldı. Spor salonu, ekipman ve olanaklarıyla köy çocuklarının şampiyonluklara uzanma umudu olacak.

Vali Okay Memiş, ilçe girişinde yapılan salonun açılışında yaptığı konuşmada, spor ile gençlerin hayatlarının değişeceğine inandıklarını söyledi. Daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla önemli adımların atıldığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl kapalı spor salonu olmayan ilçelerimizin bu eksikliklerini gidereceğiz. Böylelikle kapalı spor salonu olmayan ilçe kalmayacak. Bundan sonra okul ihale ederken de kapalı spor salonu ile birlikte ihale edeceğiz ve salonlarımızı sürekli kullanacağız. Sadece öğrenciler değil bütün vatandaşlarımıza kullandıracağız salonlarımızı. Biz gençlerimizi bilimle fenle teknolojiyle ve sporla yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizi sporla, kötü alışkanlıklardan ve terör gibi yapıların propagandalarından uzak tutacağız. Onların mutlu olmasını istiyoruz ve her türlü desteği onlara sağlayacağız. Bu yönde fedakar öğretmenlerimizle birlikte onlara çok iyi eğitim vereceğiz."