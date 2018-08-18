Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, M.T. (16), yaşıtı A.İ.'yi bıçakla yaraladı. M.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mesudiye Mahallesi, Şehit Er Erol Beyhan Sokak'ta meydana geldi. M.T. ile A.İ., henüz belirlenemeyen nedenle tartışıp, küfürleşmeye başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T. üzerinde taşıdığı bıçakla A.İ.'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan A.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan M.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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