Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, "İleride yükseköğretimde mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçiş konusunda pozitif ayrımcılık uygulanabilir." dedi.

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın'ın katılımıyla toplandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, komisyona sunumunda, Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü, kız öğrencilerin mesleki ortaöğretimde okullaşma oranının, OECD ülkelerinin sadece birkaç puan altında olduğunu belirtti.

Bazı teknik alanlara özellikle kız öğrencilerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Numanoğlu, öte yandan bazı alanlarda da sektörün kız öğrencileri talep ettiğini anlattı. Numanoğlu, "Uçak bakım alanı çok hassas bir tekniksellik gerektirdiği için bu alanda sektörlerin talebi kız öğrenciler." diye konuştu.