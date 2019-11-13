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Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu: - "İleride yükseköğretimde mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçiş konusunda pozitif ayrımcılık uygulanabilir"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, "İleride yükseköğretimde mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçiş konusunda pozitif ayrımcılık uygulanabilir." dedi.

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın'ın katılımıyla toplandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, komisyona sunumunda, Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü, kız öğrencilerin mesleki ortaöğretimde okullaşma oranının, OECD ülkelerinin sadece birkaç puan altında olduğunu belirtti.

Bazı teknik alanlara özellikle kız öğrencilerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Numanoğlu, öte yandan bazı alanlarda da sektörün kız öğrencileri talep ettiğini anlattı. Numanoğlu, "Uçak bakım alanı çok hassas bir tekniksellik gerektirdiği için bu alanda sektörlerin talebi kız öğrenciler." diye konuştu.

Türkiye'de de son yıllarda ortaöğretimde teknik ortaöğretimin ağırlığının yüzde 40'ın üzerindeyken yüzde 35'e gerilediğini belirten Numanoğlu, teknik ortaöğretime ilginin dünya genelinde azaldığını söyledi.

Numanoğlu, Türkiye'de mesleki ortaöğretim mezunlarının, kendi alanlarında bir yükseköğretim programına geçme konusunda olumsuzluk yaşadıklarını kaydederek, "İleride yükseköğretimde, mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçiş konusunda pozitif ayrımcılık uygulanabilir." ifadesini kullandı.

- "Çin, anaokulunda kodlama eğitimine başlıyor"

Kodlama Derneği'nden Filiz Gürsoy ise Ankara'da kurulan derneğin, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların teknolojik eksikliklerinin giderilmesini hedeflediğini, bu bağlamda da derneğin eğiticilere ve çocuklara eğitim verdiğini anlattı.

Çocuklara kodlamayı "bilgisayarın ABC'si" olarak tanımladıklarını ifade eden Gürsoy, kodlamanın yalnızca teknik bir bilgiden ibaret olmadığını, algoritmik düşünmeyi de geliştirdiğini söyledi.

Gürsoy, 2010'dan sonra doğan çocukların "alfa kuşağı" olarak adlandırıldığına işaret ederek, bu çocukların sabırsız, kendine odaklı, ben merkezci ama aynı zamanda teknolojiyle çok iç içe olduklarını kaydetti. Gürsoy, bu çocukların diğer yandan robot işçileri kullanacak insanlar olduklarını da belirtti.

Filiz Gürsoy, birçok ülkenin kodlama eğitimini müfredatına eklediğini, Çin'in anaokulu eğitiminden itibaren buna yer vermeye başladığını anlattı.

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