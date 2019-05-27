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Gençlerin en anlamlı buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında 25 Mayıs tarihinde, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen liseli gençler; Milli Mücadele’yi hem dinlediler hem anlattılar.Birinci Meclis’te çalıştaya katılan gençler İkinci Meclis ile Etnografya Müzesi ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni gezdiler.Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde 100 liseli genç, Birinci Meclis’te (Kurtuluş Savaşı Müzesi-1’inci TBMM Binası) toplanarak, Milli Mücadele’yi hem anlattılar, hem dinlediler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında 25 Mayıs tarihinde, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen liseli gençler; Milli Mücadele’yi hem dinlediler hem anlattılar.
Birinci Meclis’te çalıştaya katılan gençler İkinci Meclis ile Etnografya Müzesi ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni gezdiler.
Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde 100 liseli genç, Birinci Meclis’te (Kurtuluş Savaşı Müzesi-1’inci TBMM Binası) toplanarak, Milli Mücadele’yi hem anlattılar, hem dinlediler. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında 25 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen Ankara Programı kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 100 lise öğrencisi, İkinci Meclis’i, Etnografya Müzesi’ni, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni gezme ve inceleme imkanı da buldular.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Anadolu’nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan büyük buluşmaların sekizincisi, Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle ve Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 22 Şubat 2019 tarihli “ 100’üncü Yıl Kutlamalara” konulu genelgesi uyarınca; Ankara’da düzenlendi. 39 ilden 100 lise öğrencisinin katıldığı programda; akademisyenler, yazarlar ve öğrenciler bir araya gelerek, Milli Mücadele ruhunu, o dönemin olgu ve olaylarını müzakere ettiler.
Gençler, tarih ve kültürle zenginleşiyor
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, gençlerde tarih ve kültür bilincinin yerleşmesinin ve kökleşmesinin önemine dikkat çekerek, “Milli Mücadelenin 100’üncü yıl dönümünde gençliğimizin milli mücadele, milli ruh, şuur ve milli kültürle donatılması için bu tür çalışmaların yapılmasını son derece önemsiyoruz. Bu buluşmalar, saha incelemelerini de kapsadığı için öğrencilerimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor” dedi.
Program kapsamında Birinci Meclis’te; Kurtuluş Savaşı kahramanlarının oturduğu sıralara oturan ve Milli Mücadele konulu çalıştaya katılan gençler, burada özellikle, Birinci Meclis’in gündeminde bulunan ulusal ve uluslararası konular ile ilgili sunumlar yaptılar, görüşlerini paylaştılar. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele dönemindeki kararlılıkları ve azimleri ile tarih yazan, isimlerle ilgili de sunum yapan gençler, daha sonra Atatürk’ün Büyük Nutku okuduğu İkinci TBMM binasına geçtiler. Burada, meclis binasını gezen ve bina ve o dönem yaşananlarla ilgili bilgi alan gençler, buradan Millet Bahçesi’ne geçerek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile tarihi sohbet gerçekleştirdiler, ardından, Ankara Etnografya Müzesi’ni ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Yerleşkesi’ni gezdiler. Gençlerin son durağı iftar yemeği verilen Rahmi Koç Müzesi Divan Restoran oldu.
Hangi gençler
Tarih ve Kültür Birliği buluşmalarına katılan liseler arasında, Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Çamlıca Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal Lisesi gibi köklü eğitim kurumları yer alıyor. Ankara buluşmasına ayrıca, Van, Mardin, Kars, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şanlıurfa, Erzurum, Siirt, Şırnak, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye’den lise öğrencileri katıldı.
Akademisyenler, yazarlar ve öğrenciler bir arada
‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmalarında, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen öğrenciler ile akademisyenler, düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuyorlar. Aynı zamanda, müzakere edilen kültür değerlerini, yerinde görme imkanına kavuşuyorlar. Bu kapsamda, şimdiye kadar 7 etkinlik gerçekleştirildi.
İlki 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde Çanakkale’de, ikincisi 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Mardin’de, üçüncüsü 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Samsun’da, dördüncüsü 17 Mart 2019 tarihinde Amasya’da, beşincisi 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas’ta, altıncısı 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen etkinliklerin yedincisi 16 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. İstanbul’da ayrıca 1 Mayıs 2019 tarihinde "Topkapı Sarayı Semineri ve Uygulamalı Tarih ve Kültür İncelemesi" etkinliği yapılmıştı.

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