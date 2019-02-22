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"Gençlerin İİT ile tanışmasını çok önemsiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan: - "Gençleri, İİT ile daha tanışır hale getirmek istiyoruz. İİT'nin gençler nezdinde daha fazla tanınmaya ihtiyacı var"

İSTANBUL (AA) - İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan, "Gençleri, İslam İşbirliği Teşkilatıyla (İİT) daha tanışır hale getirmek istiyoruz. İİT'nin gençler nezdinde daha fazla tanınmaya ihtiyacı var." dedi.

Ayhan, Diplomasi Akademisinde verdiği konferans öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki üniversite öğrencileri ile farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencileri bilgilendirmek amacıyla konularında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı bir dizi konferans düzenleyeceklerini anlattı.

Bu konferansların ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ayhan, katılımcı gençlere politika, siyaset, uluslararası ilişkiler alanında bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Yerli ve yabancı öğrencilerin konferansa yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Taha Ayhan, şöyle konuştu:

"Dünyada Müslümanların haklarını savunacak tek siyasi organizasyon olarak İİT öne çıkıyor. İİT bugün yapısal bir hale gelmiş durumda. Başardığı pek çok nokta var. Özellikle İslam ülkelerini bir masa etrafından toplaması çok önemli bir başarı. Bu başarının ileri götürülmesi gençlerin elinde o yüzden gençlerin İİT ile tanışmasını çok önemsiyoruz. İİT'nin başardığı pek çok nokta var. Köklü bir maziye sahip olmasının yanında dünyanın çeşitli yerlerinde 10'dan fazla üniversitesi var. Ümmetin birlikteliğini sağlamak amacıyla faaliyetler yapıyor. Bu nedenle gençleri, İİT ile daha tanışır hale getirmek istiyoruz. İİT'nin gençler nezdinde daha fazla tanınmaya ihtiyacı var. "

İİT ülkelerin genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Ayhan, "Bu genç nüfus aynı zamanda dünyanın da geleceği. Geleceği inşa etmek için bu gençlerin doğru bilgilendirilmesi gerekir. Bu gençler gerek kendi ülkelerinde gerekse dünyada önemli yerlere gelecek gençler. İKGF-Dİ bunu kendi mütevazı kaynakları doğrultusunda yapıyor ama başta Türkiye olmak üzere tüm üye ülkeler ciddi destek veriyor." diye konuştu.

İKGF-Dİ'nin genç bir oluşum olduğunu belirterek, sözlerini, "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir organizasyon olması sebebiyle ülkemiz açısından da bir gurur kaynağı. Biz de geçen sene oy birliği ile başkan seçildik. Bu anlamda, gerek İİT'ye gerek de Müslüman gençlerimize hizmet vermeye gayret ediyoruz. İslamofobi ile mücadele ve bu konuda bilinçlendirme, gençlerin ekonomik anlamda kalkınmasını sağlama, mesleki kapasite ve eğitimlerinin artırılması, inovasyon ve teknoloji alanında genç girişimcilerin önünün açılması gibi alanlarda faaliyetler yürütüyoruz." diye tamamladı.

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Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan İslam Konferansı Gençlik Forumu

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