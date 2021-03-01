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Gençlerin merakla beklediği halı sahalar açılacak mı? Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

01.03.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Gençlerin merakla beklediği halı sahalar açılacak mı? Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası alınan kararlarla halı sahalar kapatılmış, maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Pek çok sporsever, bu kısıtlamalarla beraber halı saha etkinliklerinden uzak kalmıştı. Vaka sayılarındaki düşüşle beraber kısıtlamaların kalkması bekleniyor. Peki gençlerin merakla beklediği hala sahalar açılacak mı? Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? İşte haberimiz…

Korona virüs salgını ilk olarak 2019 Aralık ayında ortaya çıkmıştı. Salgının ortaya çıkışından beri hayatımıza pek çok kısıtlama girdi. Bu kısıtlamalardan bir tanesi de halı sahalara ve seyircili maçlara getirilen kısıtlamalar oldu. Geniş kitlelerin ilgi ile takip ettiği maçlar, bir süredir seyircisiz olarak oynanıyor. Vatandaşlar, “Halı sahalar açılacak mı?”, “Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?” gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Vaka sayılarındaki düşüş ile beraber, bu kısıtlamaların da kademeli olarak kalkması bekleniyor.

Halı sahalar açılacak mı? Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Covid-19 salgını kapsamında kısıtlama getirilen halı sahalar ve seyircili maçların ne zaman oynanmaya başlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulaş sayısını en aza indirmek ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan halı sahaların ne zaman açılacağı ilgiyle takip ediliyor. Son kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile gözler Mart ayına çevrildi. Yaşanan vaka düşüşleri ile beraber, Mart ayından itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı bilgisi verilmişti. Bugün saat 15.00’de yapılacak kabine toplantısı sonucunda yasakların ne kadar daha devam edeceği açıklanacak. Sosyal mesafe kuralları gereği maçların seyircisiz oynanması yönündeki kararla ilgili gelişmeler de, yapılacak kabine toplantısı sonucunda belli olacak.

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