Gençlerin mühendislik alanlarına yönlendirilmesi alt komisyonu

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisiyar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz, "Aziz Sancarlar yetiştirebiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok. Bizim çocuklarımız diğer ülkelerin çocuklarından daha az zeki değil. Ama ülkemizde yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği bünyesinde kurulan "Başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi" alt komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Komisyonlarının, 14 Kasım 2018'de oy birliğiyle kurulduğunu anımsatan Bakbak, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve belediyelerden bilgi almayı, ilgili birimlerdeki çalışmaları gözlemek amacıyla yerinde incelemelerde bulunmayı planladıklarını anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisiyar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz, komisyona sunumunda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM eğitiminin disiplinler arası bir eğitim olduğuna işaret etti.