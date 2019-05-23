HABER

Gençlerin tehlikeli oyunu korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Ankara’da uzun merdivenlerden bisikletlerle inen gençler, canlarını hiçe sayarak bu anları kayıt altına alıyor.Keçiören’in en işlek caddelerinden olan Fatih Caddesi’nin kenarında bulunan Estergon Kalesi’nin dik merdivenlerinden bisikletle hızlı bir şekilde inen çocuklar, yoldan araba geçme ihtimalini düşünmeden canlarını hiçe saydı.

Ankara’da uzun merdivenlerden bisikletlerle inen gençler, canlarını hiçe sayarak bu anları kayıt altına alıyor.
Keçiören’in en işlek caddelerinden olan Fatih Caddesi’nin kenarında bulunan Estergon Kalesi’nin dik merdivenlerinden bisikletle hızlı bir şekilde inen çocuklar, yoldan araba geçme ihtimalini düşünmeden canlarını hiçe saydı. Gençler bisikletlerle resmen ölüm yokuşundan inerken, arkadaşları ise o anları kameraya kaydederek onları yönlendirdi. Olay esnasında yoldan araba geçmemesi ve çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması olası bir kazayı önledi.

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
İntihar ettiği iddia edilen Hüsniye'nin erkek arkadaşı tutuklandıİntihar ettiği iddia edilen Hüsniye'nin erkek arkadaşı tutuklandı
Çatıdan düşen işçi kurtarılamadıÇatıdan düşen işçi kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.