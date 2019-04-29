Sağlık Bakanlığınca, gençlerin dayanıklılığının arttırılması ve önlenebilir ruhsal hastalıkların önüne geçilmesi hedefiyle "Gençlerle Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalıştayın 25-26 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalıştaya farklı sosyo kültürel düzeyden gençler, uzmanlar, kamu kurumu, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gönüllülük ve akran desteği bu çalıştayın ana konularını oluşturdu. Gönüllülük faaliyetlerinin içinde olan gençlerin gönüllülükle henüz tanışmamış gençlere model olması için gönüllü gençler de çalıştaya davet edildi. Çalıştaya katılan gençler, kendilerine destek olunması ve bilinçlendirilmeleriyle psikolojik dayanıklılıklarının artırılabileceği düşüncesini paylaştılar. Gençler hedefleri olursa, aktif olarak katılacakları sosyal programlarla desteklenirlerse, kendilerine inanılırsa, dinlenilirlerse, özel hissettirilirlerse dayanıklılıklarının artabileceğini, karşılarına çıkabilecek sorunlarla daha kolay başa çıkabileceklerini ifade etti."