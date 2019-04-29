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"Gençlerle Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca "Gençlerle Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi - Gençler, uzmanlar, kamu kurumu, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı Çalıştay'da, gençlerin dayanıklılığının arttırılması ve önlenebilir ruhsal hastalıkların önüne geçilmesi hedeflendi

Sağlık Bakanlığınca, gençlerin dayanıklılığının arttırılması ve önlenebilir ruhsal hastalıkların önüne geçilmesi hedefiyle "Gençlerle Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalıştayın 25-26 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalıştaya farklı sosyo kültürel düzeyden gençler, uzmanlar, kamu kurumu, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gönüllülük ve akran desteği bu çalıştayın ana konularını oluşturdu. Gönüllülük faaliyetlerinin içinde olan gençlerin gönüllülükle henüz tanışmamış gençlere model olması için gönüllü gençler de çalıştaya davet edildi. Çalıştaya katılan gençler, kendilerine destek olunması ve bilinçlendirilmeleriyle psikolojik dayanıklılıklarının artırılabileceği düşüncesini paylaştılar. Gençler hedefleri olursa, aktif olarak katılacakları sosyal programlarla desteklenirlerse, kendilerine inanılırsa, dinlenilirlerse, özel hissettirilirlerse dayanıklılıklarının artabileceğini, karşılarına çıkabilecek sorunlarla daha kolay başa çıkabileceklerini ifade etti."

Yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratılmasının ele alındığı çalıştayla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Çalıştayla, gençlerin dayanıklılığının arttırılması ve önlenebilir ruhsal hastalıkların önüne geçilmesi hedeflendi. Çalıştay sonunda gençlerle ilgili çalışmalara gençlerin dahil edilmesi, kurum, kuruluş, STK'ler ve gençler arasında iş birliğinin artırılıp, destek alabilecekleri tüm hizmetlerle ilgili gençlerin farkındalığının artırılması, gençlerin katıldığı gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak ruh sağlıklarının güçlendirilmesi, akran desteğinin güçlendirileceği programlar geliştirilmesi, gençler ve aileler arasındaki iletişimi artıracak programlara yer verilmesi, akran zorbalığının önlenmesi konularında çalışmaların başlatılması önerildi."

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