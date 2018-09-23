Samsun'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF- Dİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde gerçekleştirilen İKGF-Dİ Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs-2018 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti Uluslararası Programı kapsamında İİT Gençlik Forumunca, ağırlıklı olarak Filistinli gençler için düzenlenen eğitim kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleşti.

Kampa, Filistinli ve Türk öğrencilerin yanı sıra Somali, Malezya, Irak, Lübnan, Endonezya, Hindistan, Bangladeş, Arnavutluk, Afganistan, Nijerya, Keşmir ve Azerbaycan'dan 70 öğrenci katıldı.

Açılışına AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş ile AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın katıldığı, Altınalan'ın "Medyada Bilgi Çarpıtılması ve Algı Yönetimi" sunumuyla başlayan Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı tamamlandı.