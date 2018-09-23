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Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Kampın sonunda katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları verildi

Samsun'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF- Dİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde gerçekleştirilen İKGF-Dİ Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs-2018 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti Uluslararası Programı kapsamında İİT Gençlik Forumunca, ağırlıklı olarak Filistinli gençler için düzenlenen eğitim kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleşti.

Kampa, Filistinli ve Türk öğrencilerin yanı sıra Somali, Malezya, Irak, Lübnan, Endonezya, Hindistan, Bangladeş, Arnavutluk, Afganistan, Nijerya, Keşmir ve Azerbaycan'dan 70 öğrenci katıldı.

Açılışına AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş ile AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın katıldığı, Altınalan'ın "Medyada Bilgi Çarpıtılması ve Algı Yönetimi" sunumuyla başlayan Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı tamamlandı.

Altı gün boyunca katılımcılara, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Başmuhabir Hızır Hacısalihoğlu ve Başmuhabir Vekili Dilek Sezen "Haber Yazma Teknikleri, AA Multimedya Editör Yardımcısı Furkan Düzcan Dijital Medya Yönetimi ve Multimedya Uygulamaları, AA Sosyal Medya Muhabiri Oğuzhan Çal " Sosyal Medya Uygulamaları", AA İstanbul Bölge Müdürlüğü Fotoğraf Editörlüğü Başfotomuhabiri Sinan Gül de "Haberde Fotoğrafın Gücü" konusunda eğitim verdi.

Kamp sonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, katılımcıları tebrik ederek, "Anadolu Ajansı olarak böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluyuz. Önümüzdeki süreçte sizlerin yaşantısında bu bilgi ve tecrübe paylaşımının faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından 70 katılımcılaya sertifikaları verildi.

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