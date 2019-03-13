Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, Oltu'da

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Erzurum'un Oltu ilçesinde gençlik ve spor hizmetlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Oltu ilçesine gelen Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Şenol Turan'ı makamında ziyaret etti.

Ersöz, ziyarette Turan'dan ilçedeki gençlik ve spor hizmetlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Ersöz, burada yaptığı açıklamada, Oltu Gençlik Merkezi'nin gerçekleştirilmek istenen sportif faaliyetler için yeterli durumda olduğunu söyledi.

Spor kulüplerine destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Ersöz, "Bayanlarımızın fitness, step ve aerobik gibi sportif faaliyetlerine daha fazla olanak sağlamalıyız. Yürüyüş yollarının yapılması, varsa artırılması gerekir. Belediyelerin özellikle spor kulüplerine destek vermeleri gerekir. Kulüplere kamu ve özel sektör destek vererek sporun güçlendirilmesi gerekiyor. Sadece futbol değil diğer branşlara da önem verilerek sportif faaliyetlerin artırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Ersöz, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılacak yeni bölümlerle birlikte artacak olan barınma ihtiyacından dolayı talep edilen yeni yurt binası için de gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Turan, Bakan Yardımcısı Ersöz'e Oltu taşı tespih hediye etti.

Ersöz, daha sonra ilçede geçen yıl hizmete açılan gençlik merkezini inceledi.

