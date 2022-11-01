Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan görevi devraldı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Osman Ercan, yeni İl Müdürü olarak görevi devraldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan değişikliğin ardından yeni Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan oldu.
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