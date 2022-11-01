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  4. Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan görevi devraldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan görevi devraldı

01.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Osman Ercan, yeni İl Müdürü olarak görevi devraldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan değişikliğin ardından yeni Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan görevi devraldı

Müdürlükte düzenlenen devir teslim töreni ile eski Müdür Abdulselam Er, görevi yeni Müdür Ercan’a devretti.

Er, yeni müdüre görevinde başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu

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