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  4. GENEL AF SON DAKİKA 2023: Genel af çıkacak mı, 7. yargı paketi ile mahkumlara af gelecek mi? AK Partili Hamza Dağ 'dan açıklama

GENEL AF SON DAKİKA 2023: Genel af çıkacak mı, 7. yargı paketi ile mahkumlara af gelecek mi? AK Partili Hamza Dağ 'dan açıklama

22.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel af çıkacak mı? Merak edilen soru AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamasına değinen Hamza Dağ'ın konuya ilişkin sözleri merak konusu oldu. Peki, genel af çıkacak mı? 7. yargı paketi ile mahkumlara af gelecek mi? İşte genel af konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yaptığın açıklama...

GENEL AF SON DAKİKA 2023: Genel af çıkacak mı, 7. yargı paketi ile mahkumlara af gelecek mi? AK Partili Hamza Dağ 'dan açıklama

Genel af ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapıldı. Ensarioğlu'nun "29 Ekim 2023'te af gelebilir" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama Hamza Dağ, gündemlerinde 'genel af' olmadığını belirtti. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yaptığın açıklama...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af iddialarına yönelik açıklamada bulunan Dağ, şu ifaeleri kullandı:

"Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok. Milletvekilimizin bir yere verdiği beyanatmış, bizim öyle bir gündemimiz yok"

Seçim sonuçlarıyla ilgili de konuşan Dağ, "Bizim için mutluluk verici. Milletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

7. YARGI PAKETİ İLE MAHKUMLARA AF GELECEK Mİ?

  1. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor..
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