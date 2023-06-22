GENEL AF SON DAKİKA 2023: Genel af çıkacak mı, 7. yargı paketi ile mahkumlara af gelecek mi? AK Partili Hamza Dağ 'dan açıklama

Genel af ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapıldı. Ensarioğlu'nun "29 Ekim 2023'te af gelebilir" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama Hamza Dağ, gündemlerinde 'genel af' olmadığını belirtti. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yaptığın açıklama...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af iddialarına yönelik açıklamada bulunan Dağ, şu ifaeleri kullandı:

"Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok. Milletvekilimizin bir yere verdiği beyanatmış, bizim öyle bir gündemimiz yok"

Seçim sonuçlarıyla ilgili de konuşan Dağ, "Bizim için mutluluk verici. Milletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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