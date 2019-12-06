Ülke tarihinin en büyük grevini yaşarken bakanlığın tweet'i tepki çekti!

Hükümetin tahminine göre 800 bin, sendikalara göre ise 1.5 milyon Fransız dün Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik sistemi üzerinde yapmak istediği değişikliklere karşı protesto eylemlerine katıldı.

Ardından söz konusu tweet silindi. Ancak konuyla ilgili yazı bakanlığın internet sitesinde 3 Aralık tarihiyle hala aktif bir şekilde duruyor.

Fransa Komünist Parti Sözcüsü ve Paris Milletvekili Ian Brossat tepkisini “Sosyal öfkenin haykırdığı gün, bakanlıktan ne kayda değer bir açıklama… Şampanyanızı nasıl seçersiniz?” ifadeleriyle gösterdi.

Tweet Fransa’da son yılların en büyük grevinin yaşandığı zamana denk gelince Twitter kullanıcıları da yanıtı geciktirmedi.

Tweet'te şu ifade yer alıyordu: “Yılın sonu, tatil yaklaşıyor. 'Nasıl şampanya alınır ve saklanır' tavsiyemizi izle."

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna karşı dün Fransa genelinde başlayan grev devam ederken, Ekonomi ve Finans Bakanlığı yeni yıl kutlamalarına hazırlanan Fransızlar için bir tweet attı.

Grevin, ülkenin en büyük grevinin yaşandığı 1995’ten bu yana en kapsamlı genel grev olduğu düşünülüyor. Çeşitli kentlerden çatışma olayları da rapor ediliyor.

İkinci gününde olan genel greve demiryolu çalışanlarının yüzde 82’si katılıyor. Tren seferlerinin en az yüzde 90’ı iptal. Air France ulusal havayolu şirketi iç hatlarda yüzde 30, dış hatlarda da kısa uçuş mesafelerinde yüzde 10 iptallerin yaşandığını belirtiyor. Ek olarak ilk okul öğretmenleriin yüzde 50’si orta okul öğretmenlerinin de yüzde 42’si protestolara katılıyor.

