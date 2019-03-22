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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki güçlü askeri ilişkiler ele alındı - ABD Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasından: - "ABD ile Türkiye NATO ittifakının kilit üyeleri olarak ordular arasındaki güçlü ve devam eden ilişkilere sahiptir"

WASHINGTON (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki güçlü askeri ilişkilerin ve Suriye'deki son durumun ele alındığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Patrick S. Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güler ile Dunford'ın 20 Mart günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye'deki güvenlik durumuna ilişkin son gelişmelerin ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca Münbiç yol haritasının tamamlanmasına ilişkin süreci konuştular ve DEAŞ'ın kalan unsurlarının da yok edilmesi için terörle mücadele çabalarındaki ABD-Türkiye iş birliğinin devamının önemine vurgu yaptılar. ABD ile Türkiye NATO ittifakının kilit üyeleri olarak ordular arasındaki güçlü ve devam eden ilişkilere sahiptir." ifadelerine yer verildi.

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ABD Joseph Dunford Türkiye yaşar güler

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