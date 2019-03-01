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Genelkurmay çatı davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi - Duruşma 11 Mart'a ertelendi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanık ve yakınlarının yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Savcının, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istediği duruşmada daha sonra sanıklar ve avukatları tahliyeye yönelik taleplerini iletti.

Verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski astsubay Halil İbrahim Karabal'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Duruşma, 11-29 Mart'a ertelendi.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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