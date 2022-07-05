Genellikle zararsız olsa da ölümcül risk taşıyor! Batık kıl tedavisi nasıl olur?

Hepimiz zaman zaman batık tüylerden mustarip oluruz. Çoğu zaman tek gördüğümüz kırmızı, kaşıntılı şişliklerdir. Kadınlarda tüy alma işleminden sonra erkeklerde ise genellikle tıraş olduktan sonra ortaya çıkar. Erkekler ayrıca göğüs, koltuk altı, sırt gibi kıllanmanın olduğu vücudun bazı bölgelerini tıraş ettikleri için bu sorunla karşı karşıya kalırlar. Batık kıl için çoğunlukla tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca kıvırcık saçlı kişilerin, düz saçlılara göre batık tüylere sahip olma olasılığı daha yüksektir. Ancak nadiren de olsa enfekte olabilirler.

KIL KÖKÜ İLTİHABI NEDİR?

Kıl kökü iltihabı (Folikülit), kıl kökü iltihaplanması ile ortaya çıkan yaygın görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle bakteriyel veya fungal bir enfeksiyondan kaynaklanır. Yoğun olarak kafa derisinde görülür. Kaşıntı ve ağrı, kişiyi son derece rahatsız edebilir. Kontrol altına alınamayan, tekrar eden ve yayılan enfeksiyonlar yaralara dönüşebilir.

İleri safhalarda acı verici olan bu batıklar geçene kadar tıraş olmaya ara vermeniz, cildinizin iyileşme sürecine olumlu etki edebilir.

Uzmanlar batık saç veya etrafındaki alan çok ağrılı, sıcak, kırmızı veya şiştiyse özellikle de ateşiniz yüksekse ve sıtma tuttuysa en yakın zamanda doktorunuza görünmelisiniz. Enfeksiyonu tedavi etmek için ilaç tedavisine başlanabilir. Acil durumlarda ufak bir operasyonla o bölge derinlemesine temizlenebilir.

Kıl kökü iltihabı tedavi edilmezse, potansiyel olarak ölümcül olabilecek başka komplikasyonlara yol açabilir.

ENFEKSİYON TEMİZLENMEZSE...

Batıkta biriken enfeksiyon kan dolaşımına girerse sepsise yol açabilecek staph enfeksiyonuna neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, sepsisin dünya çapında her beş ölümden biri olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, staph enfeksiyonu zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse acile kaldırılabilir hatta nadiren de olsa ameliyata neden olabilir.

BATIKLARA NE İYİ GELİR?

Batık oluşumunu önlemek için her duştan önce fırçayla kuru cildinizi yumuşak bir şekilde fırçalayabilirsiniz. Sık sık keselenmek de batık oluşumunu engelleyecek basit yöntemlerden biridir. Kıl dönmesinden kurtulmak için karbonat karışımını da deneyebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı karbonat ile 1 bardak suyu karıştırın. Bu karışımı batık (kıl dönmesi olan) bölgeye sürün ve hafif hafif ovun. 5 dakika sonra soğuk su ile durulayın. Gün içinde 2-3 kez uygulayın.



