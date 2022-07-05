HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Genellikle zararsız olsa da ölümcül risk taşıyor! Batık kıl tedavisi nasıl olur?

Genellikle zararsız olsa da ölümcül risk taşıyor! Batık kıl tedavisi nasıl olur?

05.07.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batık kıllar genellikle zararsız olsa da görmezden gelindiğinde ve tedavi olmadığında ölümcül risk taşıyacak hale dönüşebilirler. Batık kıl çoğu zaman kendi kendine iyileşse de göz ardı edildiğinde enfeksiyon kapabilir. Batık kıl tedavisi için sürekli gözlem halinde olunmalıdır. Batık kıl, ciltte kabarık, kırmızı, kaşıntılı lekeler gibi görünebilir. Batık kılın olduğu bölgeyi sıkmak, patlatmaya çalışmak en sık yapılan hataların başında geliyor.

Genellikle zararsız olsa da ölümcül risk taşıyor! Batık kıl tedavisi nasıl olur?

Hepimiz zaman zaman batık tüylerden mustarip oluruz. Çoğu zaman tek gördüğümüz kırmızı, kaşıntılı şişliklerdir. Kadınlarda tüy alma işleminden sonra erkeklerde ise genellikle tıraş olduktan sonra ortaya çıkar. Erkekler ayrıca göğüs, koltuk altı, sırt gibi kıllanmanın olduğu vücudun bazı bölgelerini tıraş ettikleri için bu sorunla karşı karşıya kalırlar. Batık kıl için çoğunlukla tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca kıvırcık saçlı kişilerin, düz saçlılara göre batık tüylere sahip olma olasılığı daha yüksektir. Ancak nadiren de olsa enfekte olabilirler.

KIL KÖKÜ İLTİHABI NEDİR?

Kıl kökü iltihabı (Folikülit), kıl kökü iltihaplanması ile ortaya çıkan yaygın görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle bakteriyel veya fungal bir enfeksiyondan kaynaklanır. Yoğun olarak kafa derisinde görülür. Kaşıntı ve ağrı, kişiyi son derece rahatsız edebilir. Kontrol altına alınamayan, tekrar eden ve yayılan enfeksiyonlar yaralara dönüşebilir.

iStock-472292547

İleri safhalarda acı verici olan bu batıklar geçene kadar tıraş olmaya ara vermeniz, cildinizin iyileşme sürecine olumlu etki edebilir.

Uzmanlar batık saç veya etrafındaki alan çok ağrılı, sıcak, kırmızı veya şiştiyse özellikle de ateşiniz yüksekse ve sıtma tuttuysa en yakın zamanda doktorunuza görünmelisiniz. Enfeksiyonu tedavi etmek için ilaç tedavisine başlanabilir. Acil durumlarda ufak bir operasyonla o bölge derinlemesine temizlenebilir.

iStock-1227382658

Kıl kökü iltihabı tedavi edilmezse, potansiyel olarak ölümcül olabilecek başka komplikasyonlara yol açabilir.

ENFEKSİYON TEMİZLENMEZSE...

Batıkta biriken enfeksiyon kan dolaşımına girerse sepsise yol açabilecek staph enfeksiyonuna neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, sepsisin dünya çapında her beş ölümden biri olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, staph enfeksiyonu zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse acile kaldırılabilir hatta nadiren de olsa ameliyata neden olabilir.

BATIKLARA NE İYİ GELİR?

Batık oluşumunu önlemek için her duştan önce fırçayla kuru cildinizi yumuşak bir şekilde fırçalayabilirsiniz. Sık sık keselenmek de batık oluşumunu engelleyecek basit yöntemlerden biridir. Kıl dönmesinden kurtulmak için karbonat karışımını da deneyebilirsiniz.

iStock-1289328479

Bir yemek kaşığı karbonat ile 1 bardak suyu karıştırın. Bu karışımı batık (kıl dönmesi olan) bölgeye sürün ve hafif hafif ovun. 5 dakika sonra soğuk su ile durulayın. Gün içinde 2-3 kez uygulayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...
Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!
Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepkiÜmit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki
Anahtar Kelimeler:
kıl dönmesi kıl dönmesi ameliyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Yemek borusu kanseri yapıyor! Bu yiyecekleri aç karna tüketmeyin

Yemek borusu kanseri yapıyor! Bu yiyecekleri aç karna tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.