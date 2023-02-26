Geniş alnından kurtulmak için saç ektirdi! Saç ekim sürecinin her detayını paylaştı

Saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler genellikle ülkemizi tercih ediyor. Türkiye'de giderek artan saç ekimi müdahaleleri sosyal medyada büyük ses getiriyor. Doğru eller tarafından yapılan saç ekimi tüm görünümü değiştirebiliyor. Tracey isimli bir kadın TikTok'ta yayınladığı videoda geniş alnını kapattırmak için Türkiye'de saç ekimi yaptırdığını açıkladı.

Tracy, saç ekimini foliküler ünite ekstraksiyonu ile yaptırdı. Bu yöntem için Tracey'nin başının arkası tıraş edildi ve burası donör bölge oldu. Tek tek alınan saçlar, Tracey'nin alnındaki küçük kesiklere yerleştirildi.

Tracey, “Ameliyatımı İstanbul'da olmak, döviz kuru nedeniyle bu işlemi çok daha uygun hale getirdi” dedi. Tracey, önden istediği görünümü elde etmek için donör saçlarının bir kısmını arkadan feda ettiğini söyledi. "Saç ekimi ameliyatı için donör bölgeden alınan her beş saç telinden biri, böylece saçlarınız doğal olarak yeniden çıktıktan sonra ameliyat fark edilemez."

Tracey, kaş ekimi de yaptırdığını ve bunun da yan etki olarak kaşlarında kabuklanmalara neden olduğunu söyledi. “Ameliyattan sonra kaşlarımda kabuklanma olmasından gerçekten hoşlanmadım” dedi.

"YENİ SAÇLARIN ÇIKTIĞINI GÖRMEK HEYECAN VERİCİ"

Tracey, donör bölgesinden ve saç çizgisinden saçların yeniden büyümesiyle ilgili güncellemeleri paylaşıyor. Bir güncellemede şunları söyledi: "Saç çizgimde biraz dökülme oldu ama çoğunluğu kaldı. Ameliyattan sonra yeni saçların çıktığını görmek heyecan verici. “

