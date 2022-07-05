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Geniş ekranda YouTube, Netflix ve daha binlercesinin tadını çıkarmak isteyenlere en iyi smart TVler

04.07.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonlar; önceden sadece uydu yayını veren sıradan cihazlardı, günümüzde ise onlar da birer akıllı ürün hâlini aldı. Yeni nesil smart TVler; kablolu veya kablosuz olarak internete bağlanıyor, YouTube ve Netflix gibi uygulamalar sayesinde evde geçirilen vakti çok daha eğlenceli bir hâle getiriyor. "Evde ayaklarımı uzatayım, geniş ekranlı smart TV üzerinden sinema keyfi yapayım." diyorsanız sizin için araştırdığımız en iyi smart TV seçeneklerini birlikte inceleyelim.

Geniş ekranda YouTube, Netflix ve daha binlercesinin tadını çıkarmak isteyenlere en iyi smart TVler

Evde oturuyorsunuz ve güzelce vakit geçirmek istiyorsunuz. Bunun için takip ettiğiniz bir diziyi izlemek ya da YouTube'da takılmak eğlenceli olabilir. Üstelik bunu bilgisayar başında yapmak zorunda değilsiniz! Yeni nesil geniş ekranlı smart TV'ler sayesinde evinizi bir sinema salonuna çevirebilirsiniz. Eğlencenin merkezi hâline gelen bu ürünlerle internete girebilir; Netflix, Amazon Studios ve YouTube gibi uygulamalara erişebilirsiniz. Hatta oyun dahi oynayabilirsiniz. Fakat geniş ekranlı ve akıllı televizyonlar arasında en iyi smart TV markasının hangisi olduğuna karar veremeyebilirsiniz. Bu sebeple geniş ekranlı smart TV seçeneklerini araştırdık ve sizin için bir araya getirdik. Haydi gelin, bu ürünlere beraber göz atalım!

1. Kendini kanıtlamış hesaplı bir tercih: Grundig 43 GEU 7830 B 43" TV

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Grundig markasına ait 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, kullanıcı
dostu ve işlevsel özellikleri ile smart TV tavsiye listelerinde kendine yer buluyor. Geniş ekranı, ince çerçeveli tasarımı ve ekran/gövde oranı sayesinde keyifli bir seyir olanağı sunuyor. Siz de smart TV sayesinde internete bağlanabilir; video, müzik dosyalarınızı açabilir veya farklı uygulamaları kullanabilirsiniz. Ürünün HDR desteği sayesinde sahne düzeyinde optimize edilmiş sinematik kaliteden faydalanabilirsiniz. Üstelik televizyonun Tuner desteği ile sesleri kristal netliğinde duyabilirsiniz.

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2. Sinemayı evinize getiren televizyon: Samsung Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV

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Samsung 139 Ekran Uydu Alıcılı Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV, 4K destekli ultra HD görüntü özelliği ile herkesi âdeta sinemayı evinize getiriyor. 3840x2160 piksel görüntü desteği sunan ürün, Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak internete bağlanma olanağı tanıyor. En iyi smart TV seçenekleri arasında akla gelen ilk modellerden biri olmasının yanı sıra 55 inç geniş ekranı ile kullanıcılarını memnun ediyor. Çok yönlü renk eşleştirme özelliği olan bu TV, renkleri gerçek hayat kalitesinde sunuyor. Yüksek dinamik aralık özelliği ile ışık değişimlerine hızlı bir şekilde uyum sağlıyor.

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3. Canlı renkler ve gerçekçi görüntüler: Philips 50" 4K UHD LED Smart TV

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HDR formları ile uyumlu olarak çalışan Philips 50" 4K UHD LED Smart TV, gerçeğe yakın görüntü kalitesi ile film izleme keyfini katlıyor. "En iyi smart TV hangisi?" diye sorulduğunda birçok kişinin önerdiği Philips markalı ürün, hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI ile çalışıyor. Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği ile her türlü HDR içeriği inanılmaz görüntü kalitesi ile sunuyor. Philips P5 motoru ile içeriklerin daha parlak renklere sahip olmasını ve derinlik kazanmasını sağlıyor. Cilt tonlarını bile gerçekçi şekilde sunan bu televizyon, 2021'in en iyi smart TV seçenekleri arasında yer alıyor.

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4. Farklı kullanım avantajları: VESTEL 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart TV LED

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Ses ve görüntüleri HDMI bağlantısı sayesinde sıkıştırılmaya ihtiyaç duymadan aktaran cihaz, içeriklere daha net şekilde ulaşmanızı sağlıyor. En iyi smart TV markaları arasında yer alan Vestel tarafından üretilen bu model, kablosuz internet bağlantısı kurabilmesi sayesinde sizi kablolarla uğraşma derdinden kurtarıyor. 81 ekran boyutuna sahip TV'yi oturma odası, yatak odası ve mutfakta kullanabilirsiniz. Android işletim sistemini kullanan TV üzerinden Play Store'a ve birçok uygulamaya erişebilirsiniz. PC Connectivity özelliği de bulunan modeli, PC monitörü olarak da kullanabilirsiniz.

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5. Dört çekirdekli işlemcisi ile çok hızlı: LG 43" Smart 4K Uydu Alıcılı LED TV

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Yüksek çözünürlüğü sayesinde keskin görüntüler sunan LG 43" Smart 4K Uydu Alıcılı LED TV'yi denemeye ne dersiniz? Model, 4 çekirdekli hızlı işlemcisi ve geniş ekranı sayesinde en iyi smart TV seçenekleri arasında yer alıyor. Ürünün yüksek hızlı işlemcisi, yüksek kalitede görüntü sunuyor ve bulanık görüntüleri hızlı bir şekilde azaltıyor. Model, dinamik renk aralığı ve yüksek kontrast seviyesi sunuyor. HDR Pro ve HGL Pro özelliğini destekleyerek HDR görüntüleri daha iyi seviyede izlemenize de yardımcı oluyor. İçerisinde yer alan Netflix ve Apple TV gibi uygulamalar sayesinde tek tuşla istediğiniz içeriğe anında ulaşmanıza olanak tanıyor.

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6. Uygun fiyatlı çok akıllı: Regal 50" 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

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İnce gövdeli ve LED teknolojili Regal 50" 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, geniş ekranda izleme deneyimi sunuyor. 4K çözünürlükteki içerikleri destekleyerek kullanıcıya net ve güzel görüntü aktarıyor. Android TV özelliği sayesinde Android Play Store'daki birçok uygulamayı desteklediği gibi hızlı ve rahat şekilde çalışabiliyor. Siz de model sayesinde Netflix'ten Disney Plus'a kadar farklı dizi-film platformlarına erişebilirsiniz.Ürünün sesli komut özelliği ile TV'yi yönlendirebilir, TV içerisinde arama yapabilirsiniz. Chromecast Built-in fonksiyonu sayesinde ise görüntüyü mobil cihazlarınızdan TV'ye direkt ve hızlı olarak aktarabilirsiniz.

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7. Geniş uygulama seçeneklerine sahip webOSTV: Next Webos Smart 4K 43" 108 Ekran TV

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Dahili TV alıcılı olarak gelen Next Webos Smart 4K 43" 108 Ekran TV'de hem otomatik kanal güncelleme desteği hem kablolu ve kablosuz internet seçenekleri bulunuyor. 108 ekran boyutundaki cihaz, webOSTV işletim sistemi ile çalışıyor. Netflix, YouTube ve Exxen gibi sıklıkla kullanılan uygulamalara erişmek mümkün oluyor. Tek tuşla istediğiniz film veya diziye anında erişim sağlayabiliyorsunuz. "Smart TV ne demek" sorusunun cevabı niteliğinde olan bu ürün sayesinde geniş ekranda film izlemek ve oyun oynamak daha keyifli oluyor.

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8. En popüler Smart TV: Sony Bravia 55 İnç 139 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart TV 4K Ultra HD HDR TV

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En iyi smart TV markası seçenekleri arasında yer alan Sony, Bravia 55 İnç 139 ekran Uydu Alıcılı Google Smart TV ile yine farkını ortaya koyuyor. Triluminos Pro ve 4K1 HDR işlemci x1 teknolojisi sayesinde bir milyarı aşkın renk desteği sağlıyor. Üstün kontrast özelliği ile izlediğiniz görüntüyü muhteşem gerçekçi bir seviyede ekrana yansıtıyor. Google TV özellikli cihaz, Sony'nin sunduğu görüntü ve ses teknolojisi ile size kusursuz eğlence deneyimi sunuyor. Çok boyutlu ses kalitesi, sizi çevreleyerek sinema kalitesinde surround bir ses ortamı sağlıyor.

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9. Android TV desteği: ONVO 40" Uydu Alıcılı Full HD Android Smart LED TV

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Mali 470 grafik işlemcisine sahip ONVO 40" Uydu Alıcılı Full HD Android Smart LED TV, Android 11 yüklü olarak geliyor. Full HD görüntü kalitesi ve geniş ekranı ile sinema keyfini evinize taşıyor. "ONVO Smart TV'nin özelliği nedir" diye merak edenler olabiliyor. Öyleyse merakınızı giderelim! Wi-Fi bağlantısı kurabilen ürün, seyir keyfinizi zirveye taşıyor. Üç adet HDMI girişi olması sayesinde çoklu bağlantıya izin veriyor. En uzun Smart TV seçenekleri arasında yer alan ONVO markalı ürün, bir Android TV'nin sağladığı bütün imkânları kullanıcılarına sunuyor.

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10. Japon kalitesi evinizde: Toshiba 32" 80 Ekran uydu Alıcılı Full HD Android Smart LED TV

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Toshiba tarafından üretilen 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Android Smart LED TV; evin herhangi bir odasında kullanmanız için çok uygun. Android TV özelliği ile her türlü uygulamaya erişim sağlayan cihaz, internette dolaşmak için de ideal. "Smart TV ne işe yarar?" diyenler için iyi bir örnek olan bu ürün sayesinde internete girebilir, Play Store'da yer alan uygulamaları yükleyebilirsiniz. Modelin HDMI girişi ile farklı cihazlara yüksek bant genişliğinde bağlanabilirsiniz. 1080P Full HD görüntü sağlayan ürünle Bluetooth üzerinden mobil cihazlarınıza bağlanabilir, modelin ekran yansıtma özelliğini kullanabilirsiniz.

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11. Eğlence ve medya bir arada: Axen TNR 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

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Smart TV özelliklerini tam olarak karşılayan bir ürün olan Axen TNR 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, geniş ekranı ile çok beğeniliyor. Eğlence ve medyayı bir araya getiren üründe; USB bellek üzerinden video izlemek, müzik dinlemek veya fotoğrafları görüntülemek mümkün oluyor. Android TV altyapısını kullanan cihazda dahili Wi-Fi özelliği de bulunuyor. Ürün, 1920x1080 Full HD görüntü kalitesiyle sık sık tercih ediliyor. Smart TV kurulumu, kullanıcının kendi başına yapabileceği bir şey olsa da ilk kurulumu garanti şartları gereği yetkili servisin yapması gerekiyor.

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12. Üstün kaliteli bir deneyim: LG UP77 4K Ultra HD 70" 177 Ekran Uydu Alıcılı Smart TV

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Üstün teknolojili LG UP77 4K Ultra HD 70" 177 Ekran Uydu Alıcılı Smart TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesini izleyici ile buluşturuyor. AI ses ile atmosferik ses deneyimi sağlıyor. İnce gövdesi sayesinde ev dekorasyonuna estetik bir dokunuş yapıyor. WebOS Smart TV deneyimi sunan bu cihaz, zengin bir içerik sunuyor. Sihirli kumanda özelliği ile sesli komutla çalışma imkânı tanıyor. Aynı zamanda ThinQ yapay zeka desteği de sağlıyor. 177 ekran boyutundaki bu TV ile film ve maçları izleyerek ailecek çok eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

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