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/geniş haber/ Haramidere'de otobüs ile minibüsün çarpışma anı kamerada : 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA - D100 Karayolu Haramidere yan yolda halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA - D100 Karayolu Haramidere yan yolda halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı
D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Alişen Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen Silivri-Yenibosna arasında çalışan halk otobüsü çarptı. Kazada devrilen minibüstelerin yardımına çevredekiler koştu. Devrilen minibüs vatandaşların çabasıyla düzeltildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Müslüm Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırdıldı. Kaza nedeniyle yan yolda, Avcılar istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

KAZA ANI KAMERADA
Bu arada, kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün önce direğe çarptığı ardından da yola savrulduğu görülüyor. Yola savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarpıyor.

(FOTOĞRAF)

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