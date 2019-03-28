Geniş katılımlı Türk heyetinin Yemen temasları sürüyor

ADEN (AA) - Yemen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Türkiye'nin siyasi, insani ve diğer birçok alanda ülkesi ve halkına destek verdiğini belirtti.

Ülkenin geçici başkenti Aden'e bir haftalık çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Meyseri, Türkiye'nin Yemen'e yönelik duruşu ve Yemen halkına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Yemen'deki insani krizin yanı sıra iki ülke ilişkileri ve iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede Meyseri, "Türkiye siyasi, insani ve diğer birçok alanda Yemen'e ve Yemen halkına destek verdi." dedi.

- Türkiye'nin, kardeş Yemen halkına desteği sürecek

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin, kardeş Yemen halkına verdiği desteğin süreceğini ifade etti.

Ülkedeki krizden ciddi şekilde etkilenen özellikle eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydeden Bozgöz, Yemen'deki acil insani ihtiyaçları tespit ederek ilgili Türk kurumlarıyla değerlendireceklerini dile getirdi.