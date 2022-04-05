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Genital bölge temizliği nasıl olmalıdır?

05.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hijyen her zaman bakımdan önce geliyor. Genital temizlik ciddi sağlık sorunlarını önleyebiliyor. Genital temizliğin tam anlamıyla yapılmaması kötü kokuya ve çeşitli sorunlara neden oluyor. Peki doğru genital temizliği nasıl yapılmalıdır?

Genital bölge temizliği nasıl olmalıdır?

Genital bölgenin temizliği hem sağlık hem görüntü hem de koku açısından önem arz ediyor. Genital bölgenin hijyeninin gerekildiği gibi sağlanmaması koku, yanma, kaşıntıya neden oluyor. Bunları önlemek adına doğru şekilde temizlik yapılması, bazı alışkanlıklardan uzak durulması gerekiyor.

NEMLİ ORTAMLARDAN UZAK TUTUN

Nemli ortam vajinal floranın dengesini bozarak enfeksiyona ve mantara neden oluyor. Bunu önlemek için genital bölgenin nemli ortamlardan uzak tutulması, duş ve tuvalet sonrası iyice kurutulması gerekmektedir. Havuz veya denize girdikten sonra ıslak mayoyu değiştirmek de alınan önlemler arasındadır.

PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIR KULLANIN

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Sentetikli iç çamaşırlar genital bölgenin terlemesine neden olarak genital bölgenin nefes almasını önlemektedir. Bunları önlemek adına iç çamaşırlar pamuklu tercih edin.

İLİŞKİ SONRASI GENİTAL BÖLGENİZİ İYİCE YIKAYIN

Cinsel ilişki sonrası meni, ter ve genital alandan gelen vücut salgıları genital sağlığı tehlikeye atmaktadır. Her ilişki ve mastürbasyon sonrası genital bölge iyice yıkanıp kurulanmalıdır.

TUVALET TEMİZLİĞİNDEN EMİN OLUN

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Tuvalete girdiğiniz alanın temizliğinden emin olun. İdrar ve büyük abdest sonrası genital temizliği önden arkaya olacak şekilde yapın. Yıkama sonrasında bölgeyi iyice kurulayın.

TAMPON VE PED DEĞİŞİMİNİ UNUTMAYIN

Regl döneminde kullandığınız tampon ve pedleri genital sağlığınız için sık sık değiştirmelisiniz. Kullanılan tampon ve pedin kimyasal, koku içermemesi de genital sağlığınız için önemlidir.

SABUN KULLANMAYIN

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Genital bölgenin pH’ına uygun olmayan temizleyiciler kullanmak vajinal floranın dengesini bozmaktadır. Vajina içinin su ile yıkanması, hele ki sabun veya jel kullanılması florayı tamamıyla alt üst edecektir. Vajina kendi kendini yenileyen bir yapıya sahiptir, temizliğinde sabun kullanmaya gerek yoktur.

TÜYLERİNİZİ FAZLA UZATMAYIN

Genital bölgedeki tüylerin fazla uzatılmaması gerekmektedir. Genital bölgenin tüylerden arınması için jilet, ağda, tüy dökücü, epilatör veya lazer epilasyon tercih edebilirsiniz.

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