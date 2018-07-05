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Genital Estetik Korkulu Bir Rüya Değil

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
ESTETİK HABERLERİ  | 05.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, mayo, bikini bölgesinde meydana gelen şekil bozukluklarının genital estetik ile kolay bir şekilde düzeltilebileceğini söyleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Genital Estetik Korkulu Bir Rüya Değil

Cinsel organın hemen üzerinde ve karın bölgesinin alt kısmında yer alan bölgeye pubis adı verilmektedir. Bu bölgede kilo alımı sonucu yağ birikimleri meydana gelebilmektedir. Pubis bölgesinde biriken yağların en büyük özelliği ise spor ve diyet gibi uygulamalara rağmen ortadan kaybolmamasıdır. Bu bölgede bulunan çıkıntı ve şişlik hastaların en çok şikayet sebebi olan konulardandır.

Özellikle yaz mevsiminde mayo ve bikini giymek isteyen insanlar bu bölgedeki yağlanma sonucu meydana gelen şekil bozukluğundan dolayı rahatsızlıkyaşamaktadır. Ancak bu bölgede yer alan şekil bozuklukları çeşitli operasyonlar ile kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir.

Mons Pubisin Şekillendirilmesi

İlk olarak hastaların ayakta durdukları pozisyonda bu bölgedeki yağlanma ve sarkmanın miktarı değerlendirilmektedir. Fazla yağlar, bölgede açılacak küçük bir kesi üzerinden uygulanacak (yağ aldırma) liposuction ile bu bölgenin kalınlığı inceltilir.

Bazen bu bölge cildinde sarkma olabilir. Fazla cilt 1-2 cm’lik kesi ile alınarak daha sıkı bir görünüm elde edilir.

İyileşme Süreci

Mons pubisin şekillendirilmesi kısa süren ve vücuda minimum miktarda müdahale edilen bir operasyon türüdür. Bu nedenle iyileşme süreci de son derece kısadır. Operasyondan sonra oluşacak ödemin azaltılması için bölgeye soğuk press uygulaması ve korse kullanımı tavsiye edilmektedir. Bölgede meydana gelen ödem yaklaşık olarak 1-2 hafta içerisinde geçmektedir. Hastalar operasyondan sonraki 1-2 gün içerisinde iş hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmektedir.

Operasyonun yapıldığı gün taburcu olabilen hastaların cinsel yaşamlarına dönebilmesi ise yaklaşık olarak bir hafta sürmektedir. Duruma göre genel ya da lokal anestezi ile yapılan operasyondan sonra herhangi bir acı ya da ağrı meydana gelmemektedir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
genital estetik Mons Pubisin Şekillendirilmesi

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