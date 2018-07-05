Genital Estetik Korkulu Bir Rüya Değil

Cinsel organın hemen üzerinde ve karın bölgesinin alt kısmında yer alan bölgeye pubis adı verilmektedir. Bu bölgede kilo alımı sonucu yağ birikimleri meydana gelebilmektedir. Pubis bölgesinde biriken yağların en büyük özelliği ise spor ve diyet gibi uygulamalara rağmen ortadan kaybolmamasıdır. Bu bölgede bulunan çıkıntı ve şişlik hastaların en çok şikayet sebebi olan konulardandır.

Özellikle yaz mevsiminde mayo ve bikini giymek isteyen insanlar bu bölgedeki yağlanma sonucu meydana gelen şekil bozukluğundan dolayı rahatsızlıkyaşamaktadır. Ancak bu bölgede yer alan şekil bozuklukları çeşitli operasyonlar ile kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir.

Mons Pubisin Şekillendirilmesi

İlk olarak hastaların ayakta durdukları pozisyonda bu bölgedeki yağlanma ve sarkmanın miktarı değerlendirilmektedir. Fazla yağlar, bölgede açılacak küçük bir kesi üzerinden uygulanacak (yağ aldırma) liposuction ile bu bölgenin kalınlığı inceltilir.

Bazen bu bölge cildinde sarkma olabilir. Fazla cilt 1-2 cm’lik kesi ile alınarak daha sıkı bir görünüm elde edilir.