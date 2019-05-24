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Genital herpesin semptomları nelerdir, tedavi edilmediği taktirde anne ya da bebeğe zarar verir mi?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 24.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, genital herpes hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulunarak, konuyla ilgili birçok yararlı bilgilerde bulundu.

Genital herpesin semptomları nelerdir, tedavi edilmediği taktirde anne ya da bebeğe zarar verir mi?

Genital herpesin (uçuk) semptomları arasında küçük kırmızı yumrular, kabarcıklar, genital veya anal bölgede açık yaralar, genital veya kalça bölgesinde ağrı ve kaşınma yer alır. Genital herpesin ilk semptomları arasında, hastalığa sahip biriyle olan cinsel beraberlikten sonraki birkaç hafta içinde meydana gelen ağrı, kaşınma vardır. Bir kaç gün sonra küçük kırmızı yumrular ortaya çıkabilir. Bunlar daha sonra yırtılır veya koparak sızan veya kanayan çıbanları oluşturur. Sonuçta kabuk bağlarlar ve çıbanlar iyileşir.

ENFEKSİYONLAR BULAŞICI OLABİLİR Mİ?

Kadınlarda, yaralar vajinal alanda, genital organların dışında, kalçada, anüste veya servikste ortaya çıkarlar. Erkeklerde ise yaralar peniste, testislerde, anüste, kalçada veya üretranın içerisinde meydana gelirler. Çıbanınız varken, idrar yapmak ağrılı olabilir. Aynı zamanda enfeksiyon geçene kadar genital bölgede ağrı ve hassasiyet de hissedilebilir. Hastalığın ilk bölümünde, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş gibi gribe benzer semptomlarınız olabilir. Bazı durumlarda yaralar geçse bile enfeksiyon aktif ve bulaşıcı olabilirler.

Pelvik Enflamatuvar Hastalık: Üreme organlarının iltihabi hastalıkları olarak da bilinen bu durumda vajinadaki enfeksiyon rahimağzı, rahim, üreme kanalları, yumurtalıklar ve karın içindeki diğer organlara yayılır. Ağrı ile birlikte ateş, üşüme gibi şikayetler baş gösterebilir. Sık görülen ve hastalığı geçiren kadınların %15'inde infertiliteye neden olabilen ciddi bir enfeksiyondur. Pelvik enflamatuvar hastalık dış gebeliğe de neden olabilir.

Üreoplazma ve mikoplazma enfeksiyonları: Bu enfeksiyonlar kadın ve erkekte genellikle herhangi bir bulguya yol açmazlar, laboratuvar incelemeleri ile tespit edilen bu enfeksiyonlar antibiyotik ile tedavi edilebilir. Gebelerde düşük riskini arttırdığı bilinmektedir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları: İdrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyen bir enfeksiyondur. İdrarda normalde bakteri bulunmaz. Mesane veya böbreğe bakteri girip idrarın içinde çoğalırsa idrar yolu enfeksiyonu meydana gelir. Bu tür enfeksiyonların en yaygını sistit olarak da adlandırılan mesane enfeksiyonudur. Bir diğer tür enfeksiyon böbrek iltihabıdir, piyelonefrit olarak da adlandırılır. Rahatsızlık verici olmalarına rağmen idrar yolu enfeksiyonları beklemeden doktor görülürse kolayca ve hızla tedavi edilebilir.

KADINLAR DAHA YATKIN

Bu enfeksiyonlar tedavi edilmediği taktirde anne adayına ve bebeğe zarar verir. Kadınların %15-20'si hayatlarının bir döneminde idrar yolu enfeksiyonuna yakalanırlar. Kadınlar anatomik yapıları nedeni ile idrar yolu enfeksiyonlarına çok daha yatkındırlar. Mesane ile dış dünya arasındaki üretra adı verilen yapı kadınlarda daha kısa olduğundan mikroplar buradan kolayca ve kısa zamanda mesaneye ulaşabilirler. Ancak çok su içen ve çok sık idrara çıkan kadınlarda idrar yaparken üretra içinde bulunan mikroplar da dışarıya atıldığından mekanik temizlik gerçekleşmiş olur ve böylece enfeksiyon gelişme şansı azalır.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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