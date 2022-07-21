Geniz akıntısı nasıl geçer? Geniz akıntısı nasıl durdurulur, ne iyi gelir?

Vücut fazla mukus ürettiğinde boğazınızın arkasında biriktiği hissedilebilir. Birey aynı zamanda mukusun burundan boğaza doğru aşağı aktığını da hissedebilir. Fazla mukusun özellikle burundan aşağıya, boğaza doğru akmasına geniz akıntısı adı verilir. Geniz akıntısı sorunu ile karşı karşıya kalan bireyler internette çözüm yollarını

araştırıyor. Peki Geniz akıntısı nasıl durdurulur, ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl geçer İşte cevabı..

GENİZ AKINTISI NEDEN OLUR?

Geniz akıntısının etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için, altta yatan problemin doğru tespit edilebilmesi gerekir. Bu doğrultuda, aşağıdaki hastalıklarda geniz akıntısı görülebilmektedir: Üst solunum yolu enfeksiyonları: Burun boşluğu, geniz gibi solunum yollarını etkileyen viral, bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarında hem bu bölgelerin salgı miktarı artar, hem gelişen ödem nedeniyle drenajı engellenir, hem de iltihaplanır. Bu nedenle iltihaplı geniz akıntısı şikayeti görülebilir.

Sinüzit: Burun boşluğunda yer alan paranazal sinüslerin iltihaplanması sonucu geniz akıntısı ortaya çıkar.

Anatomik problemler: Burun boşluğunun ortasında yer alan burun duvarındaki (septum) eğrilikler, burun etlerinin (konka) büyük olması gibi mukoza salgısının drenajını olumsuz etkileyen her türlü anatomik problemde geniz akıntısı görülebilir.

Alerji: Çeşitli maddelere karşı alerjik olan kişilerde, vücut alerjik maddenin girişini engellemek için mukoza salgısını artırır. Sonuçta artan salgı geniz akıntısı olarak karşımıza çıkar.

Soğuk ve kuru hava: Dış ortamdan solunan soğuk ve kuru hava burun boşluğunu tahriş eder ve mukoza dokusunda ödeme neden olabilir. Sonuçta mukoza salgısı artarak geniz akıntısına neden olur.

Gebelik: Hamilelikle birlikte değişen hormon dengesine bağlı olarak mukoza dokuları genleşir ve salgı miktarını artırır. Sonuçta gebelikte geniz akıntısı şikayeti ortaya çıkabilir.

Baharatlı yiyecekler: Çok miktarda baharat içeren gıdaların tüketilmesi burun mukozasını tahriş ederek salgı miktarında artışa ve geniz akıntısına sebep olur.

Kanser: Burun boşluğu, paranazal sinüs veya geniz bölgesinde gelişen tümörler tek taraflı olarak mukoza salgısı drenajını olumsuz etkileyerek geniz akıntısı yapabilir.

İlaçlar: Bazı tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları gibi ilaçlar yan etki olarak geniz akıntısı yapabilir.

Bunların dışında özellikle ağız boşluğunun arka kısmı ile yutak ve gırtlak bölgesinde çeşitli sıvıların birikmesi ve temizlenememesi durumlarında geniz akıntısı varmış gibi hissedilebilir. Örneğin, yutma güçlüğü gelişen hastalarda tükürük birikmesi veya reflü şikayeti olanlarda mide asit salgısının birikmesi durumlarında geniz akıntısı varmış gibi bir his ortaya çıkabilir.

GENİZ AKINTISINA NE İYİ GELİR?

-Sarımsak

-Limon Suyu

-Portakal Suyu

-Elma Sirkesi

-Ananas Suyu

-Nane Yağı

-Lavanta Yağı

-Zencefil

-Bal

-Yeşil Çay

-Adaçayı



