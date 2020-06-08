George Floyd gösterileri New York Times'ı sarstı: Yorum sayfasının editörü istifa etti

Arkansas senatörü Cotton yazısında "isyancılar" diye tanımladığı gruplara karşı "ezici güç" kullanmak gerektiğini savunuyordu. 2016 yılından beri gazetenin yorumlara yer verdiği sayfasından sorumlu olan James Bennet, daha sonra basılmadan önce senatörün yazısını okumadığını itiraf etti.

NYT yönetiminin kararını değiştirmesinde, çalışanları ve okurlarının tepkisi etkili oldu. Bazı gazeteciler yazının yayımlandığı günün ertesinde, Perşembe günü işe gelmeyerek kararı protesto etti.

Gazete çalışanları ve okurları böyle bir yazının basılmasına öfkeyle tepki gösterdi. Gazete yönetimi önce yazıyı yayımlama kararını savundu. Fakat sonra yazının "gazetenin editoryal standartlarına uygun olmadığını" kabul etti.

Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton'ın yazısı, gazetenin internet sitesinde Çarşamba günü yayımlandı. Cotton, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dile getirdiği, gösterileri bastırmak için ordunun görevlendirilmesi önerisini savunuyordu.

Cumhuriyetçi bir senatör, New York Times (NYT) için bir yazı kaleme aldı. Yazıda, ırkçılık karşıtı gösterilerin yer yer şiddete dönüştüğü gerekçesiyle şehirlere asker konuşlandırılması çağrısı yapılıyordu. Yazının yayımlanmasına NYT çalışanları ve okurlar büyük tepki gösterdi. Gazetenin yorum sayfası editörü James Bennet istifa etmek zorunda kaldı.

Yazı basılırken ABD'nin dört bir yanında yüz binlerce kişi, ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoları sürdürüyordu. George Floyd'un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle başlayan gösteriler sırasında yer yer şiddet ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Gazetede isyan ve istifalar

New York Times'ın 800 çalışanı, yazının gazete sitesinde yer verilmesini kınayan bir mektup yayımladı. Senatör Cotton'un yazısının yanıltıcı bilgiler içerdiğini savundu.

Gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirlerinden Nikole Hannah-Jones, Twitter hesabından "Siyah bir kadın ve bir gazeteci olarak bunu yayımladığımız için derin bir utanç duyuyorum" yazdı.

New York Times'ın patronu AG Sulzberger, dün gazete çalışanlarına bir e-posta yolladı. "Geçen hafta editoryal süreçlerimizde ciddi bir ihlal yaşandığını gördük ve bu son yıllarda yaşadığımız bu tür ilk ihlal değildi" diye yazdığı e-postada, özel olarak Cotton'un yazısından bahsetmedi.

Mesajda yorum sayfasının editörü James Bennet'in "Kapsamlı bir değişim sürecinde yeni bir liderlik gerektiğini kabul ederek" istifa ettiği de açıklandı.