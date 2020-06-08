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George Floyd gösterileri New York Times'ı sarstı: Yorum sayfasının editörü istifa etti

08.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi bir senatör, New York Times (NYT) için bir yazı kaleme aldı. Yazıda, ırkçılık karşıtı gösterilerin yer yer şiddete dönüştüğü gerekçesiyle şehirlere asker konuşlandırılması çağrısı yapılıyordu. Yazının yayımlanması NYT çalışanları ve okurlarının tepkisine yol açınca, gazetenin yorum sayfası editörü James Bennet istifa etmek zorunda kaldı.

George Floyd gösterileri New York Times'ı sarstı: Yorum sayfasının editörü istifa etti

Cumhuriyetçi bir senatör, New York Times (NYT) için bir yazı kaleme aldı. Yazıda, ırkçılık karşıtı gösterilerin yer yer şiddete dönüştüğü gerekçesiyle şehirlere asker konuşlandırılması çağrısı yapılıyordu. Yazının yayımlanmasına NYT çalışanları ve okurlar büyük tepki gösterdi. Gazetenin yorum sayfası editörü James Bennet istifa etmek zorunda kaldı.

Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton'ın yazısı, gazetenin internet sitesinde Çarşamba günü yayımlandı. Cotton, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dile getirdiği, gösterileri bastırmak için ordunun görevlendirilmesi önerisini savunuyordu.

Gazete çalışanları ve okurları böyle bir yazının basılmasına öfkeyle tepki gösterdi. Gazete yönetimi önce yazıyı yayımlama kararını savundu. Fakat sonra yazının "gazetenin editoryal standartlarına uygun olmadığını" kabul etti.

NYT yönetiminin kararını değiştirmesinde, çalışanları ve okurlarının tepkisi etkili oldu. Bazı gazeteciler yazının yayımlandığı günün ertesinde, Perşembe günü işe gelmeyerek kararı protesto etti.

Arkansas senatörü Cotton yazısında "isyancılar" diye tanımladığı gruplara karşı "ezici güç" kullanmak gerektiğini savunuyordu. 2016 yılından beri gazetenin yorumlara yer verdiği sayfasından sorumlu olan James Bennet, daha sonra basılmadan önce senatörün yazısını okumadığını itiraf etti.

Yazı basılırken ABD'nin dört bir yanında yüz binlerce kişi, ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoları sürdürüyordu. George Floyd'un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle başlayan gösteriler sırasında yer yer şiddet ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Gazetede isyan ve istifalar

New York Times'ın 800 çalışanı, yazının gazete sitesinde yer verilmesini kınayan bir mektup yayımladı. Senatör Cotton'un yazısının yanıltıcı bilgiler içerdiğini savundu.

Gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirlerinden Nikole Hannah-Jones, Twitter hesabından "Siyah bir kadın ve bir gazeteci olarak bunu yayımladığımız için derin bir utanç duyuyorum" yazdı.

New York Times'ın patronu AG Sulzberger, dün gazete çalışanlarına bir e-posta yolladı. "Geçen hafta editoryal süreçlerimizde ciddi bir ihlal yaşandığını gördük ve bu son yıllarda yaşadığımız bu tür ilk ihlal değildi" diye yazdığı e-postada, özel olarak Cotton'un yazısından bahsetmedi.

Mesajda yorum sayfasının editörü James Bennet'in "Kapsamlı bir değişim sürecinde yeni bir liderlik gerektiğini kabul ederek" istifa ettiği de açıklandı.

Sulzberger ayrıca yorum sayfasının editör yardımcısı Jim Dao'nun başka bir göreve verildiğini duyurdu. Katie Kingsbury de, sayfaya yeni bir editör atanana kadar editörlüğü vekaleten yürütecek.

Arkansas senatörü Tom Cotton göstericilere karşı ordunun konuşlandırılmasını savunuyordu

Nasıl savunulmuştu?

New York Times başlangıçta bu yazının yayınlanmasını, yorum sayfasının farklı bakış açılarını yansıtması gerektiğini söyleyerek savunmuştu.

Fakat Cuma günü sitede yer verilen "editörün notu"nda, yazının gazetenin yayın politikası standartlarına uygun olmadığı ve yayımlanmaması gerektiği kabul edildi. Bu notta yazının editoryal denetim sürecinin aceleye geldiği ve hatalı yapıldığı kaydedildi.

Editörün notunda "Yayımlanan yazıda 'solcu radikal antifa kadroları'nın protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarındaki rolü gibi bazı varsayımlar gerçekler gibi sunuluyordu. Bunlar temellendirilmemiş ve geniş bir kesim tarafından sorgulanan iddialar" denildi.

Gazetenin notunda ayrıca senatörün polis memurlarının bazı şehirlerde şiddetin ana hedefi olduğu iddiasının da çok abartılı olduğu, yazıya gazete tarafından konulan başlığın da "kışkırtıcı" olduğunu ve kullanılmaması gerektiği belirtildi.

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