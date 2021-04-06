HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

06.04.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi. Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini söyledi.

George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi. Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söyledi.

Arradondo Pazartesi günkü altıncı duruşmada verdiği ifadesinde, Chauvin'in, Floyd ona direnmezken ve acı çektiğini söylerken, diziyle onun ensesine basmaması gerektiğini belirtti.

Minneapolis Emniyet Müdürü, "Chavin'in yaptıkları emniyet biriminin politikalarıyla, ahlâk anlayışıyla ve değerleriyle örtüşmüyor" dedi.

Arradondo, Floyd'un ölüm sonrası, Chauvin dahil dört polis memurunu görevden almıştı.

1989'da polis olan Arradondo, 2017'de Minneapolis'in Afrika kökenli Amerikalı ilk emniyet müdürü olmuştu.

"Cinayet işlemek" ve "adam öldürmek" ile itham edilen 45 yaşındaki Chauvin ise suçlamaları reddetti.

Chauvin'in 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ise en az bir ay sürmesi bekleniyor.

Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken 9 dakikadan uzun süre diziyle onun ensesine bastırması ve sık sık "Hefes alamıyorum" diyen Floyd'un daha sonra hayatını kaybetmesi, geçtiğimiz yıl dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

George Floyd'un posteri

George Floyd'a ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de akşam saatlerinde Güney Minneapolis'teki bir bakkaldan bir paket sigara aldı.

Dükkan sahibi Floyd'un verdiği 20 doların sahte olduğundan kuşkulandı, Floyd'un itiraz ederek sigaraları geri vermemesi üzerine polisi aradı.

İhbar üzerine polis geldi ve Floyd'u kelepçeledi. Fakat Floyd ekip aracına bindirilirken direndi ve Floyd, kelepçeli olarak, polis tarafından yüz üstü yere yatırıldı.

İşte dünyanın seyrettiği görüntüler o sırada çevrede bulunanlarca kaydedilmeye başlandı.

Polis memuru Chauvin, dizini Floyd'un ensesine bastırdı ve iddianameye göre 9 dakikayı aşkın bir süre orada tuttu.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi.

Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Video görüntülerinde Floyd'un hareketsiz kalışı ve polisler tarafından taşınması da izlendi.

Floyd hastaneye kaldırıldı ama bir saat sonra öldüğü açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Çin'de yeni hastalık alarmı! Tüm hayvanlar itlaf edildiÇin'de yeni hastalık alarmı! Tüm hayvanlar itlaf edildi
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi! Tüm hayvanlar itlaf edildi

Çin'de yeni hastalık alarmı! Tüm hayvanlar itlaf edildi

ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 8 asker hayatını kaybetti

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 8 asker hayatını kaybetti

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Tedirgin eden askeri hareketlilik

Fransa’nın Hindistan’a yaptığı savaş uçağı satışında yolsuzluk

Fransa’nın Hindistan’a yaptığı savaş uçağı satışında yolsuzluk

Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza, Kral'a bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladı

Eski Veliaht Prens Hamza: 'Kendimi Kral'ın ellerine bıraktım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.