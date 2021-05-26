George Floyd ölümünün birinci yıldönümünde anıldı, ailesi Biden ile görüştü

ABD'de George Floyd'ün polis tarafından öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Polis memuru Derek Chauvin geçen ay cinayetten suçlu bulundu. Chauvin, 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

George Floyd için Salı günü, ölümünün birinci yılında ABD genelinde anma programları düzenlendi.

Floyd ailesi Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüştü. Floyd ailesinin avukatı, Biden'ın da desteklediği 'George Floyd Polis Yasası'nın geçmesi için bazı Kongre üyeleriyle de görüşeceklerini söyledi.

Biden yazılı açıklamasında, ABD'nin bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti ve "Gerçek bir değişim sağlanması için, kolluk kuvvetleri yeminlerinin dışına çıktığında bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Harekete geçmeliyiz" dedi.

Floyd'un ağabeyi Terrence, Biden ile görüşmelerinin "bir onur olduğunu" söyledi ve "Çok yapıcı bir görüşme olduğunu hissettim, görüşme için minnettarım" diye konuştu.

Floyd cinayetiyle bağlantılı yasal işlemler devam ediyor.

Mahkeme jürisi, Mayıs ayında, dört eski polis memurları Alexander Keung, Thomas Lane Tou Thao ve Chavin'i George Floyd'un vatandaşlık haklarının gasp etmekle suçladı. Chauvin'in avukatları ise, savcıları ve jüriyi görevlerini kötüye kullanmakla suçlayıp davanın yeniden görülmesi talebinde bulundu.