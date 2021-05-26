HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. George Floyd ölümünün birinci yıldönümünde anıldı, ailesi Biden ile görüştü

George Floyd ölümünün birinci yıldönümünde anıldı, ailesi Biden ile görüştü

26.05.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd cinayetin birinci yıldönümünde anıldı. Floyd ailesi Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüştü.

George Floyd ölümünün birinci yıldönümünde anıldı, ailesi Biden ile görüştü

ABD'de George Floyd'ün polis tarafından öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Polis memuru Derek Chauvin geçen ay cinayetten suçlu bulundu. Chauvin, 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

George Floyd için Salı günü, ölümünün birinci yılında ABD genelinde anma programları düzenlendi.

Floyd ailesi Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüştü. Floyd ailesinin avukatı, Biden'ın da desteklediği 'George Floyd Polis Yasası'nın geçmesi için bazı Kongre üyeleriyle de görüşeceklerini söyledi.

Biden yazılı açıklamasında, ABD'nin bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti ve "Gerçek bir değişim sağlanması için, kolluk kuvvetleri yeminlerinin dışına çıktığında bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Harekete geçmeliyiz" dedi.

Floyd'un ağabeyi Terrence, Biden ile görüşmelerinin "bir onur olduğunu" söyledi ve "Çok yapıcı bir görüşme olduğunu hissettim, görüşme için minnettarım" diye konuştu.

George Floyd'un ailesi

Floyd cinayetiyle bağlantılı yasal işlemler devam ediyor.

Mahkeme jürisi, Mayıs ayında, dört eski polis memurları Alexander Keung, Thomas Lane Tou Thao ve Chavin'i George Floyd'un vatandaşlık haklarının gasp etmekle suçladı. Chauvin'in avukatları ise, savcıları ve jüriyi görevlerini kötüye kullanmakla suçlayıp davanın yeniden görülmesi talebinde bulundu.

George Floyd'un ölümünün birinci yıldönümü için düzenlenen anma törenleri kapsamında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, insan hakları aktivisti Al Sharpton ile dizlerinin üstünde dokuz dakika 29 saniye saygı duruşunda bulundu. Bu süre, Derek Chauvin'in dizleriyle Floyd'un boynuna bastırdığı ve ölümüne neden olduğu süre.

Los Angeles'ta Siyahların Hayatları Değerlidir kampanyası destekçileri belediye binası çevresinde toplandı. Minneapolis'te çok sayıda kişi Floyd'un son nefesini verdiği yerde bir araya geldi.

George Floyd anıtının bulunduğu meydanda silah sesleri duyulduğu haberleri üzerine anmaya kısa bir süre ara verildi. Olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Gerge Floyd için ABD dışında da anma törenleri düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gazetecilere açıklamasında Floyd'un ölümünün bir "trajedi" olduğunu söyledi ve Kanada'da ırkçılıkla mücadele için adımlar atılacağını ifade etti.

George Floyd, İngiltere'nin Birmingham, Edinburgh, Londra, Manchester ve Swansea şehirlerinde de anıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Beyaz Saray'da tarihi buluşmaBeyaz Saray'da tarihi buluşma
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.