George Floyd protestoları: ABD’de Kristof Kolomb heykelleri yıkılıyor

Köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve ekonomileri büyük ölçüde kölelerin çalıştığı çiftliklere dayanan güneydeki 11 eyalet, Abraham Lincoln'ın 1860'ta köleliği kaldırma vaadiyle başkanlığa seçilmesinden sonra bağımsızlıklarını ilan ederek "Konfederasyon"u oluşturmuştu.

ABD'de kölecilik ve sömürgecilikle bağlantılı anıtların kaldırılması için baskılar yoğunlaşırken, ırkçılık karşıtı protestolarda Konfederasyon liderleri ve Avrupalı sömürgecilere Amerika kıtasının kapılarını açan ünlü İtalyan kâşif Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılmaya başlandı.

"Konfederasyon" ile Kuzey'deki "Birlik" eyaletleri arasında 1861-65 arasında yaşanan savaşın sonunda kölelik kaldırılmıştı.

Heykelin kafası koparıldı

Floyd'un öldürüldüğü Minnesota'da Kolomb'un üç metrelik bronz heykeli devrildi. Boston ve Miami'de de protestocular Kolomb heykellerine saldırdı. Boston'da kent merkezindeki heykelin başı koparıldı.

Kristof Kolomb, Katolik İspanyol krallarının mali desteğiyle 15'inci yüzyılın sonları ve 16'ıncı yüzyılın başlarında Karayipler, Orta ve Güney Amerika'yadört sefer düzenlemiş ve Yeni Dünya olarak bilinen kıtada Avrupa sömürgeciliğini başlatmıştı.

Geçen hafta Virginia Valisi Ralph Northam, Konfederasyon generali Robert E. Lee'nin Richmond'daki heykelinin kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak mahkeme bunun için yürütmeyi durdurma emri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıktı. Donald Trump, ırkçılık karşıtı protestolarla yeniden gündeme gelen öneriyi "değerlendirmeye bile almayacağını" açıkladı.