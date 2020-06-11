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George Floyd protestoları: ABD’de Kristof Kolomb heykelleri yıkılıyor

11.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

ABD’de kölecilik ve sömürgecilikle bağlantılı anıtların kaldırılması için baskılar yoğunlaşırken, ırkçılık karşıtı protestolarda Konfederasyon liderlerive Avrupalı sömürgecilere Amerika kıtasının kapılarını açan ünlü İtalyan kâşif Kristof Kolomb’un heykelleri yıkılmaya başlandı.

George Floyd protestoları: ABD’de Kristof Kolomb heykelleri yıkılıyor

ABD'de kölecilik ve sömürgecilikle bağlantılı anıtların kaldırılması için baskılar yoğunlaşırken, ırkçılık karşıtı protestolarda Konfederasyon liderleri ve Avrupalı sömürgecilere Amerika kıtasının kapılarını açan ünlü İtalyan kâşif Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılmaya başlandı.

Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde Çarşamba gecesi Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in heykeli yıkıldı.

Kentte aynı gün Kolomb'un bir heykeli kaidesinden indirildikten sonra yakılarak göle atıldı.

Irkçılık karşıtı protestolar, ABD'de tarihi anıtları tartışmaya açmıştı.

Siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un öldürülmesinden sonra protestocular, birçoklarına göre ABD'nin ırkçı geçmişini simgeleyen Konfederasyon anıtlarına saldırmaya başladı.

Köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve ekonomileri büyük ölçüde kölelerin çalıştığı çiftliklere dayanan güneydeki 11 eyalet, Abraham Lincoln'ın 1860'ta köleliği kaldırma vaadiyle başkanlığa seçilmesinden sonra bağımsızlıklarını ilan ederek "Konfederasyon"u oluşturmuştu.

"Konfederasyon" ile Kuzey'deki "Birlik" eyaletleri arasında 1861-65 arasında yaşanan savaşın sonunda kölelik kaldırılmıştı.

Miami'deki Kristof Kolomb heykeli

Heykelin kafası koparıldı

Floyd'un öldürüldüğü Minnesota'da Kolomb'un üç metrelik bronz heykeli devrildi. Boston ve Miami'de de protestocular Kolomb heykellerine saldırdı. Boston'da kent merkezindeki heykelin başı koparıldı.

Kristof Kolomb, Katolik İspanyol krallarının mali desteğiyle 15'inci yüzyılın sonları ve 16'ıncı yüzyılın başlarında Karayipler, Orta ve Güney Amerika'yadört sefer düzenlemiş ve Yeni Dünya olarak bilinen kıtada Avrupa sömürgeciliğini başlatmıştı.

Geçen hafta Virginia Valisi Ralph Northam, Konfederasyon generali Robert E. Lee'nin Richmond'daki heykelinin kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak mahkeme bunun için yürütmeyi durdurma emri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıktı. Donald Trump, ırkçılık karşıtı protestolarla yeniden gündeme gelen öneriyi "değerlendirmeye bile almayacağını" açıkladı.

Trump, Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti

ABD'de aralarında Kuzey Carolina'daki Fort Bragg, Teksas'taki Fort Hood ve Georgia'daki Fort Benning'in de bulunduğu 10 askeri üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor.

Bu üslerin tamamı Trump'ın 2016'da başkan seçilmesine katkıda bulunan güney eyaletlerinde. Trump 3 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilebilmek için yine bu eyaletlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

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