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George Floyd protestoları: Amazon, yüz tanıma teknolojisi Rekognition'ın ABD'de polislerce kullanılmasını bir yıl yasakladı

01.07.2020 08:19 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Amazon, ABD'de polislerin, tartışmalı yüz tanıma yazılımını kullanmasını 1 yıl boyunca yasakladı.

George Floyd protestoları: Amazon, yüz tanıma teknolojisi Rekognition'ın ABD'de polislerce kullanılmasını bir yıl yasakladı

Teknoloji devi Amazon, ABD'de polislerin, şirkete ait tartışmalı yüz tanıma yazılımını kullanmasını 1 yıl yasakladı.

Amazon'un kararı, ABD'de 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin'in siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken onun dizine boynuna bastırmasından ve Floyd'un ölümüne neden olmasının ardından geldi.

"Rekognition" isimli yazılım, yapay zeka aracılığıyla bir fotoğrafı hızlı bir şekilde polis teşkilatı veri tabanındaki yüzbinlerce sabıka fotoğrafı ile karşılaştırıyor.

Yüz tanıma teknolojisi, ırkçı önyargılara hizmet edebileceği gerekçesiyle hak savunucuları tarafından eleştiriliyordu.

Araştırmalar, algoritmaların siyahların ve diğer azınlıkların yüzlerini beyazlara kıyasla daha fazla oranla yanlış belirlediğini gösteriyor.

'HUKUKİ DÜZENLEMELER İÇİN ZAMAN TANIDIK'

Amazon bu kararla, yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için hukuki düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamayı amaçladığını açıkladı:

"Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savunuyoruz ve son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor.

"Bu bir yıllık ertelemenin Kongre'ye uygun kuralları geçirmek için vakit tanımasını umuyoruz ve gerektiğinde yardım etmeye hazırız."

Ancak şirket, insan ticaretiyle mücadelede teknolojinin kullanımına izin vermeye devam edeceğini duyurdu.

Bilişim teknolojisi şirketi IBM de bu hafta, kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan yapay zeka sistemlerinin ırksal önyargılar konusunda test edilmesi gerektiği için yüz tanıma teknolojisini sağlamayı durduracaklarını açıklamıştı.

IBM İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna Kongre'ye gönderdiği mektupta, "Irkçılıkla mücadele her zamankinden daha acil" dedi ve ABD Kongresi ile birlikte çalışmak istedikleri üç alanı açıkladı: Polis teşkilatında reform, teknolojinin sorumluluk bilinciyle kullanımı ve eğitim olanakları ile becerilerin genişletilmesi

Milletvekillerinin, şirketlerin ve sivil hak savunucularının izleme teknolojisinde daha detaylı bir düzenleme çağrısı yapmaları nedeniyle ABD Kongresi'nde de bu konuda bir hukuki düzenlemeye gidilmesi son aylarda gündeme gelmişti.

Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar Pazartesi günü kolluk kuvvetlerinin gerçek zamanlı yüz tanıma teknolojisi kullanmasını yasaklamayı da içeren polis reformu yasa teklifini sunmuşlardı, ancak bazı hak savunucuları önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, polislerdeki vücut kameralarının hepsinde yüz tanıma teknolojisinin yasaklanması gerektiğini savunuyor.

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