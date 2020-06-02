George Floyd protestoları: Trump 'orduyu devreye sokmakla' tehdit etti, Beyaz Saray dışındaki kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nda toplanan protestocular, "Sen bir tehditsin" ve "Vurma" sloganları atarken, polis protestocuları dağıttı.

George Floyd'un ölümüyle ilgili adaleti sağlama sözü veren Trump, ülkedeki protestoların barışçıl olmadığını ve "ülke içi terör" kategorisine girdiğini söyledi:

"Ayaklanma ve kanunsuzlukla" mücadele için gerektiği kadar Ulusal Muhafız görevlendirileceğini belirten Trump, eyalet Valilerinin Ulusal Muhafızları şehir merkezlerindeki caddelere konuşlandırmaması durumunda "hızla ABD ordusunu konuşlandıracağını, böylece sorunu onların yerine çözmüş olacağını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de günlerdir devam eden protestolar hakkında yaptığı açıklamada ABD ordusunu devreye soktuğunu söyledi.

Obama, insanların sokağa çıkmaya başladıktan sonra bu momentumu kalıcı bir değişim sağlamak için nasıl kullanabileceklerini sorgulamaya başladığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da protestolarla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Trump konuşmasını bitirmeden önce, "Şimdi saygımı göstermek için çok, çok özel bir yere gidiyorum" demişti.

Kilisede, Pazar gecesi şüpheli bir kundaklama olayı meydana gelmiş, ancak yangın kısa sürede az hasarla söndürülmüştü.

Trump konuşmasının ardından Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nın karşısında yer alan St. John's Episcopal Kilise'ne gitti ve İncil ile birlikte poz verdi.

Bir savunma yetkilisi, "şehrin korunduğundan ve bu akşam huzurun sağlandığından emin olmak" için 800 civarında Ulusal Muhafız'ın talep edildiğini söyledi.

Bunun yolunu yeni nesil aktivistlerin bulabileceğini söyleyen Obama, geçmiş deneyimlerine dayanarak bazı tavsiyeler verdi.

ABD Başkanı'nı değiştirmenin önemli olduğu kadar eyaletlerde ve yerel yönetimlerde değişim sağlamanın da önemli olduğunu belirten Obama, yerel polislerin bu siyasetçiler tarafından kontrol edildiğini hatırlattı:

"Gerçek bir değişim yaratmak istiyorsak protesto ve politika arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. İkisini de yapmalıyız."

Obama kendi sitesinden de ırkçılığa karşı mücadele ve polis şiddeti hakkında bilgiler paylaştı.

Pazartesi akşamı Reuters haber ajansının yerel bir televizyona dayanarak aktardığına göre, George Floyd'un "cinayet" sonucu öldüğü resmi otopsi raporuna da girdi.

Basına sızan rapora göre, Floyd'un boynuna uygulanan baskı sonucu kan akışının azaldığı buna bağlı olarak da ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği savunuluyor.

'10 yıllığına hapse atın'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü ülke çapındaki valilerle yaptığı telekonferansta, onları George Floyd protestolarında "zayıf" davranmakla suçladığı ortaya çıktı.