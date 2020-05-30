George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Belediye Başkanlığı ofisinden yayınlanan duyuruda, ''Ben Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey. Bu acil durum yönetmeliği uyarınca, aşağıda belirtilen saatlerde, sokak ve caddeler dahil olmak kaydı ile tüm halka açık yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Frey, cuma ve cumartesi günleri akşam 20.00'den sabah 06.00’ya kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağına, güvenliğin sağlanması ve gece karanlığından istifade edilerek gerçekleştirilen kundaklama ve yağma hadiselerinin önüne geçilmesi için herkesin uyması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler, tıbbi personel ve Ulusal Muhafız Birliği gibi görevliler, sokağa çıkma yasağından muaftır.'' bilgisi de yer aldı.

Öte yandan, protestoların yaşandığı Minnesota eyaletinin Saint Paul kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

"ÜÇÜNCÜ DERECE CİNAYET VE TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME"DEN YARGILANACAK

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.