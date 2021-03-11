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  4. Gerçeği öğrenenlerin kafası karışıyor! Anne kızı kardeş sanıyorlar

Gerçeği öğrenenlerin kafası karışıyor! Anne kızı kardeş sanıyorlar

11.03.2021 07:30 | Son Güncelleme:
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Gerçeği öğrenenlerin kafası karışıyor! Anne kızı kardeş sanıyorlar

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan kadınlar, çevredekilerin gerçeği öğrenmesiyle şaşkına çeviriyor. Öyle ki 52 yaşındaki anne JoLee Barnes ve 32 yaşındaki Arianna'nın kimse anne kız olduğuna inanmıyor.

52 yaşındaki JoLee Barnes, 30 yaşındaki Arianna Chamberlain'in annesi. Ancak aralarındaki 20 yaş farka rağmen herkes onları arkadaş sanıyor, kimse anne kız olduklarına inanmıyor.

Arianna'nın söylediğine göre annesinin bu kadar genç görünme nedeni cildine her gece yatmadan önce kuşburnu yağı uygulaması.

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''ERKEKLER YEMEĞE ÇIKMAYI TEKLİF EDİYOR AMA...''

Genç kız, 'Birlikte yemeğe çıktığımızda, kız kardeş olduğumuzu düşünen erkekler oluyor ve bizimle yemek yemek istiyorlar. Ancak gerçeği açıkladığımızda şaşkına dönüp özür diliyorlar. İnsanların bizi kardeş olarak görmesi benim hoşuma gidiyor çünkü ben de böyle yaşlanacağımı biliyorum annemin yaşına geldiğimde harika görüneceğim. Büyürken annemin kıyafetlerini hep ödünç almaya çalışıyordum çünkü onun tarzını seviyordum. Şimdi bile onun kıyafetlerini ödünç almayı seviyorum ve o da benimkini giymeyi seviyor. Annem doğal bir güzellik ve genç görünme gibi bir çabası yok' diyor.

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SIK SIK GENÇLİK SIRRI SORULUYOR

Anne JoLee ise gençlik sırrının ne olduğu konusunda sık sık mesajlar alıyor ve şöyle konuşuyor: ''İnsanlar genç görünmemin sırrının ne olduğunu soruyor. Genelde onlara neşe, huzur ve stressiz bir yaşam cevabı veriyorum ve tabii ki her gece cildime uyguladığım kuşburnu yağı. Arianna ile arkadaş gibi bir anne kız ilişkimiz var. Aynı zamanda onun arkadaşları da benimle vakit geçirmeyi seviyor. Böylesine özel bir ilişkimiz olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.''

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