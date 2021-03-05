Gerçek bir dehşet evi! Bir milyon köpeğin ölümünden sorumlu mezbahaya kilit vuruldu

Kamboçya'nın Skun kentinde yıllardır köpek eti tedarik eden mezbahaya kilit vuruldu. Four Paws adındaki uluslararası hayvan destekleme grubu mezbaha sahibinin sahibinin ülkenin başkenti Phnom Penh'deki restoranlara et tedarik ederek günde 200 köpeği kestiğini iddia ettiğini bildirdi.
Öte yandan kurtarma ekipleri tesisin içinde zincirlenmiş halde hayatta kalan 16 köpek ve köpekleri boğmak için kullanılan bir dizi dört ayak yüksekliğindeki tankın üzerinde zincirlenmiş bir maymun buldu.
Four Paws'ın veteriner hekimi Dr. Katherine Polak, mezbahayı "gerçek bir dehşet evi" olarak tanımlayarak, minik primatın muhtemelen on binlerce köpeğin boğulmasını izlediğini söyledi ve ekledi: ''Plan onu kurtarmaktı, ancak tesis resmen kapanmadan önce aniden öldü.''
Dr Polak, "Mezbaha, ekibimizin şimdiye kadar ziyaret ettiği en şok edici tesislerden biriydi. Yükseltilmiş iki çimentolu su tankını keşfettiğimizde, bu mezbahanın toplu katliamlar için tasarlandığını hemen anladık. Köpekleri boğma uygulaması muazzam bir acıya ve ıstıraba neden oluyor ve hiçbir uluslararası insani ötanazi standardına uymuyor. Oldukça berbat yerler gördük, ama böylesini daha önce görmemiştik dedi."
Dr Polak, Four Paws'ın 2019'un sonlarında bölgede yapılan bir soruşturma sırasında tesise rastladığını söyledi. O zamandan beri bu deneyimin kendisini rahatsız ettiğini söylüyor.
Artık kapatılıp tanklar yıkıldığına göre Dr. Polak rahat bir nefes aldığını söyledi. Kurtarılan köpekler artık daha parlak bir gelecekle karşı karşıya.