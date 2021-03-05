Gerçek bir dehşet evi! Bir milyon köpeğin ölümünden sorumlu mezbahaya kilit vuruldu

Kamboçya'nın Skun kentinde yıllardır köpek eti tedarik eden mezbahaya kilit vuruldu. Four Paws adındaki uluslararası hayvan destekleme grubu mezbaha sahibinin sahibinin ülkenin başkenti Phnom Penh'deki restoranlara et tedarik ederek günde 200 köpeği kestiğini iddia ettiğini bildirdi.

Öte yandan kurtarma ekipleri tesisin içinde zincirlenmiş halde hayatta kalan 16 köpek ve köpekleri boğmak için kullanılan bir dizi dört ayak yüksekliğindeki tankın üzerinde zincirlenmiş bir maymun buldu.

''GERÇEK BİR DEHŞET EVİ''

Four Paws'ın veteriner hekimi Dr. Katherine Polak, mezbahayı "gerçek bir dehşet evi" olarak tanımlayarak, minik primatın muhtemelen on binlerce köpeğin boğulmasını izlediğini söyledi ve ekledi: ''Plan onu kurtarmaktı, ancak tesis resmen kapanmadan önce aniden öldü.''

ŞİMDİYE KADAR EN ŞOK EDİCİ TESİSLERDEN BİRİ!

Dr Polak, "Mezbaha, ekibimizin şimdiye kadar ziyaret ettiği en şok edici tesislerden biriydi. Yükseltilmiş iki çimentolu su tankını keşfettiğimizde, bu mezbahanın toplu katliamlar için tasarlandığını hemen anladık. Köpekleri boğma uygulaması muazzam bir acıya ve ıstıraba neden oluyor ve hiçbir uluslararası insani ötanazi standardına uymuyor. Oldukça berbat yerler gördük, ama böylesini daha önce görmemiştik dedi."