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Gerçek bir köpeği andırıyor! Görücüye çıktı

16.08.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir teknoloji şirketi, robot köpeğinin ikinci versiyonunu görücüye çıkardı. Yeni robot köpek, tasarımıyla rakiplerinden biri olan Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeğine benzese de, sahip olduğu gerçek köpek kafası şeklindeki kafası sayesinde daha çok gerçek bir köpeği andırıyor.

Gerçek bir köpeği andırıyor! Görücüye çıktı

İlk modeli birkaç yıl önce duyurulan robot köpek, o zaman Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği gibi dört ayaklı robotların genel tasarımın çizgilerine sahipti. CyberDog 2 olarak adlandırılan ikinci versiyon ise gerçek bir köpeğe oldukça benziyor.

CDog

YAKLAŞIK OLARAK BİR DOBERMAN BOYUTUNDA

Şirket, 562 x 339 x 481 mm boyutlarında ve 8,9 kg ağırlığındaki robot köpeğin ilk nesilden daha küçük ve daha hafif olduğunu, yaklaşık olarak bir Doberman boyutunda olduğunu söyledi.

CDog

Ayrıca aktarılan bilgilere göre robot köpek, gerçek köpek kafası şeklinde bir kafaya, görme, dokunma ve işitme için 19 sensör sunan bir füzyon algılama ve karar verme sistemine sahip.

ROBOT KÖPEĞİN FİYATI

Robot köpek şu anda Çin'de 12,999 yuan (yaklaşık 1,785 dolar) karşılığında satılıyor.

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