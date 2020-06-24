'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor

Londra’da yaşayan 27 yaşındaki Lilith Vampyre, 150 bin takipçili Instagram hesabında gotik temalı fotoğraflar paylaşıyor. Vampir olduğunu söylemesine rağmen normal insanlar gibi 9 – 5 işe sahip olan Lilith gündüz dışarı çıkıp çalışabilmesine rağmen, güneş ışığından uzak durmayı tercih ettiğini ve geceleri kendisini daha enerjik hissettiğini söylüyor.

“Vampirlerle ilgili her şeyi çok seiyorum. Bu ilgii benim gibi olan başka kişileri ve grupları keşfetme isteği yaratıyor” diyen Lilith’in bu gizemli yaratıklara olan ilgisi çocukken izlediği Dracula filmiyle başlamış.

18 yaşında vampir olduğunu söyleyen Lilith o zamanlar bunun henüz farkında olmadığını ve şimdi kendisini vampir gibi hissettiğini söylüyor. Lilith kan içtiğini de itiraf etti. Ancak bu işin filmlerdeki gibi yapılmadığını da söyleyen Lilith kendisiyle aynı yaşam tarzına sahip başka insanların kanını içiyor.

İlk kez merak nedeniyle kan içtiğini söyleyen Lilith, metalik bir tada sahip olsa da her insanın kanının farklı bir tada sahip olduğunu da sözlerine ekledi.