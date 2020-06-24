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'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Gerçek bir vampir olduğunu iddia eden kadın, başkalarının kanını içtiğini ve 600 yaşında olduğunu söylüyor.

'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor

Londra’da yaşayan 27 yaşındaki Lilith Vampyre, 150 bin takipçili Instagram hesabında gotik temalı fotoğraflar paylaşıyor. Vampir olduğunu söylemesine rağmen normal insanlar gibi 9 – 5 işe sahip olan Lilith gündüz dışarı çıkıp çalışabilmesine rağmen, güneş ışığından uzak durmayı tercih ettiğini ve geceleri kendisini daha enerjik hissettiğini söylüyor.

“Vampirlerle ilgili her şeyi çok seiyorum. Bu ilgii benim gibi olan başka kişileri ve grupları keşfetme isteği yaratıyor” diyen Lilith’in bu gizemli yaratıklara olan ilgisi çocukken izlediği Dracula filmiyle başlamış.

18 yaşında vampir olduğunu söyleyen Lilith o zamanlar bunun henüz farkında olmadığını ve şimdi kendisini vampir gibi hissettiğini söylüyor. Lilith kan içtiğini de itiraf etti. Ancak bu işin filmlerdeki gibi yapılmadığını da söyleyen Lilith kendisiyle aynı yaşam tarzına sahip başka insanların kanını içiyor.
İlk kez merak nedeniyle kan içtiğini söyleyen Lilith, metalik bir tada sahip olsa da her insanın kanının farklı bir tada sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

“Deride küçük bir kesik açıyoruz ve kanı oradan içiyoruz. Yakın arkadaşlarım veya bu yaşam tarzıyla ilgilenen kişiler arasından seçiyorum. Kanın miktarı fazla olmak zorunda değil. Bunu yapmayı samimi buluyorum” diyen Lilith, vampir yaşıyla 600 yaşında olduğunu ve kendisini geçmişe yakın hissettiğini söyledi.

Vampir olmayı özgürleştirici ve güçlendirici bulduğunu, havadaki gizem duygusunu sevdiğini söyleyen Lilith’e göre vampir olmak başka vampirlerle sosyalleşmeyi ve bir çok etkinliğe katılmayı gerektiriyor.

Yaşam tarzıyla ilgili sayısız iltifat ve soru aldığını söyleyen Lilith olumsuz yorumlarla ilgili “Çok fazla negatif yorum almıyorum; ama bazen cahil insanlar rahatsız edici olabiliyor. Gelen olumsuz yorumların çoğunlukla yanlış anlaşılmayla ilgili olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Yaşam tarzına dair ailesiyle ve yakın çevresiyle bir sorun yaşamadığını söyleyen Lilith kendisi gibi gibi vampirlikle ilgilenen çok sayıda insanla tanışmış. Vampir gibi giyinip sivri dişler takan Lilith “Bunun bazıları için bir fetiş haline geldiğini görüyorum. Bazıları içinse vampir olmak çok seksi. Ben ikinci gruptanım” dedi.

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