Gerçek bir yükselen yıldız! Mina Demirtaş’ın tarzını inceliyoruz

Doğum gününden bir kareyle başlayalım mı?

Motorcu tarzı ayrı bir güzel elbette.

Doğum gününde sade bir şıklık tercih etmiş Mina. Hem yaşına uygun hem de doğum günü şıklığına uygun bu kombinde üstünde ışıltılı bir bluz var. Küpeleriyle de kombinini mükemmelleştirmiş.



Motorcu tarzı ona çok ayrı yakışmış. Sweatshirt üstü, motorcu ceketi ve tabii ki gözlüğü ile tarzına diyecek hiçbir şey yok bizce!

Dergi çekiminden de bir kare ekleyelim.



Mina Demirtaş genelde sade tarzıyla dikkat çekiyor. Dergi çekiminde de hareketli bir bluzla kot pantolon kombini yapmış. En sade kombinle bile şıklığı yakalamış.

Ödül gecesi kombinini de koyalım elbette!



Elbise üstü ceket kombini yapmış burada Mina. Ödül törenine uygun şekilde siyah şıklığını tercih etmiş. Hem yaşına hem geceye uygun kombiniyle herkesin beğenisini alıyor tabii ki.

Deniz kenarında da sadelikten yana.



Mina Demirtaş, öyle abartılı kombinleri pek sevmiyor anladığımız kadarıyla. Deniz kenarı için alt-üst takım ve üzerine gömlek kombini yapmış. Ama vazgeçemediği takıları denizde bile yanında!

Sadelik, onun tarzı!



Kahve içmeye giderken yaptığı kombine bakılınca sadelikten yana olduğunu görüyoruz. Kahve tonlarındaki kombinini yine bir sürü takıyla tamamlamış. Hem şık hem sade nasıl olunur gösteriyor bize.

Kış tarzı da ayrı güzel!



Kışın nasıl giyileceğini herkes bilemiyor. Ama Mina Demirtaş, bunu da en iyi şekilde başarıyor. Sweatshirt ve bol pantolonu ile basic tarzı nasıl güzel uyguladığını gösteriyor.

Tatil için yine sadeliği tercih ediyor.



Mina Demirtaş'ın tarzı sadelik aslında. Yazın da bunu gösterecek bir kombin yapmış. Etek ve tişörtle yaptığı kombinini spor ayakkabılarla tamamlamış. Yani spor şık bir kombin yapmış.

Salopet nasıl kombinlenir, Mina bunu göstermiş!



Tişört ve salopet uyumu zaten biliniyor. Mina da içine giydiği siyah ve baskılı tişörtle salopetini kombinlemiş. Beline bağladığı beyaz hırka ve beyaz spor ayakkabıları ile tarzını tamamlamış. Saçlarıyla da kombinine level atlatmış resmen!

Kot kombinini herkes yapamaz!



Ama Mina onu da başarmış. Kot ceket ve kot şortu bir araya getiren Mina, içine beyaz bir tişört giymiş. Böylelikle sadeliğini korumuş. Küpeleri ve bandanasıyla kombini tam olmuş.