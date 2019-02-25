Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un tarihi görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Vietnam’dan ilginç bir haber geldi.

Vietnam 'çakma Kim'i sınır dışı etti

Kim Jong-Un’a benzerliği ile dikkat çeken Avustralyalı komedyen Howard X, Vietnam’dan sınır dışı edildi.

Kim Jong-Un’a benzerliği ile dikkat çeken Avustralyalı komedyen Howard X, Vietnam’dan sınır dışı edildi.

Howard X, “Kuzey Korelilerin espri anlayışı yok. Mizah, diktatörlüklere karşı en güçlü silahtır” ifadelerini kullandı.

Kim’in benzeri sınır dışı edilirken, Trump’ın benzerinin ise Vietnam’da kalmasına izin verildi.

Trump’ın benzer Vietnam’da kaldığı süre boyunca herhangi bir gösteri gerçekleştiremeyecek.

Howard X, Trump ve Kim'n ilk zirvesinin gerçekleştirildiği Singapur’a da gelmiş, burada da gözaltına alınmıştı.