"Gerek var mı?” demeden harcamazlar! Para konusunda en hesapçı 3 burç

Astrolojide “pinti” olarak anılan bu burçlar aslında finans yönetimi konusunda güçlüdür. Birikim yapmayı bilir, geleceği düşünür ve plansız hareket etmezler. İşte harcama yapmadan önce 10 kez düşünen kimine göre tutumlu kimine göre cimri olan 3 burç...

"Gerek var mı?” demeden harcamazlar! Para konusunda en hesapçı 3 burç
Gökçen Kökden

Bazı burçlar için para harcamak değil, biriktirmek önceliklidir. Tutumluluklarıyla dikkat çeken o 3 burç…

BOĞA BURCU

"Gerek var mı?” demeden harcamazlar! Para konusunda en hesapçı 3 burç 1

Boğa burcu lüksü sever ama iş harcamaya geldiğinde sandığınız kadar rahat değildir. Kaliteye para verir ama gereksiz masraf yapmaz. Hesap kitap yapmadan adım atmaz. Eğer bir Boğa size "Buna gerçekten ihtiyacımız var mı?” diyorsa bilin ki bütçe alarmı devreye girmiştir. Neden cimri deniyor? Çünkü Boğa parasının karşılığını almak ister. İndirimleri takip eder, fiyat araştırması yapar ve ani harcamalardan hoşlanmaz.

BAŞAK BURCU

"Gerek var mı?” demeden harcamazlar! Para konusunda en hesapçı 3 burç 2

Son derece titiz olan Başaklar, finans konusunda da aynı titizliği gösterir. Küçük harcamaları bile not alabilir. Plansız para çıkışı Başak’ı huzursuz eder. "Biriktirmek varken neden harcayalım?” mottosuyla hareket eder.

AKREP BURCU

"Gerek var mı?” demeden harcamazlar! Para konusunda en hesapçı 3 burç 3

Akrep burcu parayı kontrol gücü olarak görür. Maddi konularda temkinlidir ve kimseye kolay kolay hesap vermez. Parası varsa bile bunu belli etmez. En tutumlu burç olarak Akrep burcunu işaret edebiliriz.

Anahtar Kelimeler:
Astroloji Kadın
