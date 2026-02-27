Geri sayım başladı: Kanlı Ay Tutulması sonrası küllerinden yeniden doğacak 5 burç

3 Mart 2026 Kanlı Ay Tutulması’ndan en olumlu, en güçlü ve en şanslı etkileri alacak o burçları açıklıyoruz. Tabiri yerindeyse bu burçlar adeta anka kuşu gibi yeniden doğacaklar.

Kanlı Ay Tutulması'ndan geçen günkü yazımızdan detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Detaylarını merak edenler için yazımızı şuraya koyuyoruz;

Peki bu ay tutulmasından kimler karlı çıkıyor?

BOĞA

İstikrar ve rutin denilince akla gelen Boğa burçları için konfor alanından çıkma vakti geldi. Beklenmedik iş teklifleri, liderlik rolleri veya daha anlamlı bir kariyere geçiş fırsatları tutulma sonrası gelebilir. Mart'ın ilk haftasından itibaren aşk hayatınızda ise büyük bir temizlik ve olayların netleşmesi sizi bekliyor.

ASLAN

Tutulma sonrası yeni başlangıçlar ve yeni kararlar sizleri bekliyor. Mevcut olan ilişkilerde bağlılık artabilir ya da yürümeyen bir süreçteyseniz bağlar tamamen kopabilir. Bazı finansal ayarlamalar da söz konusu...

AKREP

Akrepler hem özel hayatlarında hem de kariyer basamaklarında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bu tutulma aile ve taşınma konularını tetikliyor. Tadilat veya yer değişikliği gündeme gelebilir. Ay tutulması zirve yaptığında, bazı Akrepler tatmin etmeyen işleri bırakırken, bazıları stratejik başarıları nedeniyle büyük bir takdir görecek.

KOVA

Kovalar için bu tutulma döngüsü tam bir dönüm noktası niteliğinde. Kariyer değişikliğinden yaşam tarzına kadar cesur kararlar sizi bekliyor. Ay tutulması romantik anlamda da sizi etkiliyor. Kalbinizin sesine kulak verin...

BAŞAK

Başaklar değişimin tam göbeğinde yer alıyor. Tutulma sonrası disiplininiz bozuluyor gibi olabilir ancak yeni kuracağınız sistemler size uzun vadede çok iyi gelecek. Ay tutulması Başaklar için eskiyi bırakıp sezgisel olarak büyümeyi niteliyor.