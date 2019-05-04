Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ebu Arar ile birlikte İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı da 12'ye yükseldi. İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, "balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı" bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, kapatılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı. İsrail yönetiminin ayrıca Gazze'deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdiği kaydedildi.

İsrail yönetimi, atılan roketleri gerekçe göstererek, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

Filistin Hükümeti'nden yapılan açıklamada "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." denildi.

Kudüs Seriyyelerinin internet sitesinde yer alan videoda seriyyeye bağlı milisler füze rampalarına roket yüklerken görünüyor. Sonrasında Negev'de İsrail'e ait Dimona Nükleer Tesisleri, Aşdod Limanı, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Hayfa'daki Petrol Rafinerisi'nin görüntüleri geliyor ve video "Ateş çemberi genişliyor" yazısıyla son buluyor.İsrail ordusu bu sabah atılan roketlere karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN ÇAĞRI

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in cuma akşamından bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar kınandı.

BM'ye "sorumluluk üstlenmesi ve bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması" çağrısında bulunulan açıklamada, "Saldırılar yeniden imar çabalarını ve Gazze Şeridi’ndeki kalkınma projelerinin başlatılmasını engellemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.