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Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 18:47 | Son Güncelleme

Washington yönetiminin BM temsilcisi Halley, askeri törendeki kanlı saldırı sonrası Tahran'dan gelen suçlamaları reddetti, İran lideri Ruhani'ye aynaya bakmasını önerdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin egemenliğine hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

İran'daki saldırının ardından Tahran yönetiminin Suudi Arabistan'ı suçlayarak sert karşılık vereceğini açıklamasının ardından, Muhammed bin Selman ülkenin 88'inci ulusal günü münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Hiç kimsenin ülkemizin egemenliğine saldırmasına ve güvenliğini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yazılı açıklamada, İslamın doğduğu ve nübüvvet ışığının parladığı ülkesinin mutedil din anlayışına bağlı kalacağını savunan Muhammed bin Selman, hiç durmadan radikalizm ve terörle mücadele edeceklerini kaydetti.

İran'ın Ahvaz kentinde 25 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından Tahran yönetiminin doğrudan suçladığı ABD, ilk açıklamasını yaptı.

TAHRAN-WASHİNGTON HATTINDA GERİLİMİ ZİRVEDE

CNN televizyonuna konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Halley, İran lideri Hasan Ruhani'ye doğrudan yanıt verdi. Tahran yönetiminin dile getirdiği suçlamaları reddeden Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" dedi.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, bu sabah düzenlenen askeri törende kürsüye çıkmış "ABD bu ülkeye yeniden adımını atabilmek için ülkemizde kaos ve kargaşa çıkarmak istiyor, ama bunlar hayal ürünü ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar" demişti.

ABD'nin desteklediği Körfez ülkelerini hedef gösteren ancak isim vermeyen Ruhani'den daha sert açıklama ise, Devrim Muhafızları'ndan geldi. Ahvaz'daki saldırıda 12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları, 'kanlı ve ölümcül' bir intikam alınacağını duyurdu.

ABD-İran ilişkileri, son dönemde hayli gergin. Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından ilan edilen yaptırımlar, Tahran-Washington hattında gerilimi zirveye çıkardı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi saldırının ardından yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Kral Abdulaziz Bin Abdurrahman Al Suud'un, Arabistan’ı birleştirerek Suudi Arabistan Krallığını kurduğu 23 Eylül ülkenin ulusal günü olarak kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Washington yönetimi Tahran ruhani

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