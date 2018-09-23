Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

CNN televizyonuna konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Halley, İran lideri Hasan Ruhani'ye doğrudan yanıt verdi. Tahran yönetiminin dile getirdiği suçlamaları reddeden Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" dedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yazılı açıklamada, İslamın doğduğu ve nübüvvet ışığının parladığı ülkesinin mutedil din anlayışına bağlı kalacağını savunan Muhammed bin Selman, hiç durmadan radikalizm ve terörle mücadele edeceklerini kaydetti.

İran'daki saldırının ardından Tahran yönetiminin Suudi Arabistan'ı suçlayarak sert karşılık vereceğini açıklamasının ardından, Muhammed bin Selman ülkenin 88'inci ulusal günü münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Hiç kimsenin ülkemizin egemenliğine saldırmasına ve güvenliğini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, bu sabah düzenlenen askeri törende kürsüye çıkmış "ABD bu ülkeye yeniden adımını atabilmek için ülkemizde kaos ve kargaşa çıkarmak istiyor, ama bunlar hayal ürünü ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar" demişti.

ABD'nin desteklediği Körfez ülkelerini hedef gösteren ancak isim vermeyen Ruhani'den daha sert açıklama ise, Devrim Muhafızları'ndan geldi. Ahvaz'daki saldırıda 12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları, 'kanlı ve ölümcül' bir intikam alınacağını duyurdu.

ABD-İran ilişkileri, son dönemde hayli gergin. Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından ilan edilen yaptırımlar, Tahran-Washington hattında gerilimi zirveye çıkardı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi saldırının ardından yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Kral Abdulaziz Bin Abdurrahman Al Suud'un, Arabistan’ı birleştirerek Suudi Arabistan Krallığını kurduğu 23 Eylül ülkenin ulusal günü olarak kutlanıyor.

